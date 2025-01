Lavagna

Dicono che... per Thomas Schael sia irrinunciabile, come l’ormai celebre e immancabile papillon. La lavagna, grande e ben piazzata nella sala riunioni, per l’atteso commissario della Città della Salute di Torino pare sia più di uno strumento di lavoro, di un arredo. Quasi un simbolo.Ovunque vada ce ne dev’essere una. Durante le riunioni, pennarello in mano, scrive obiettivi, compiti, quel che non va e quel che bisogna fare.

Anche durante l’anticipo di passaggio delle consegne all’Asl di Lanciano Vasto Chieti con il suo successore Mauro Palmieri, il rito è stato celebrato davanti alla lavagna. Che non potrà mancare di certo in corso Bramante all’arrivo di der Kommissar Ben attaccata al muro per evitare, come capitava un tempo a scuola, che qualcuno sbagliando i compiti, vi finisca dietro.