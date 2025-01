Stellantis: a Mirafiori prorogati contratti solidarietà per 250 lavoratori

Un anno di ammortizzatori sociali, a partire dal prossimo 14 febbraio. È quanto previsto dall’accordo siglato oggi da Stellantis e sindacati per i lavoratori del reparto Preassembly & Logistic Unit di Mirafiori, meglio noto come “ex mascherine”. “L’accordo è positivo – dichiara Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino – ma è evidente che si tratta di una soluzione ‘tampone’, che ci dà la possibilità in questi 12 mesi di trovare una collocazione definitiva per questi lavoratori. Per noi la priorità è farli rientrare in fabbrica al più presto, non è accettabile la prospettiva di passare da un ammortizzatore sociale all’altro”.