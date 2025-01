Nasce a Torino Open Book Club, club del libro accessibile

Nasce Open Book Club, gruppo di lettura accessibile, pensato per accogliere ogni diversità e garantire risorse e modalità di partecipazione che possano rendere l'esperienza della lettura condivisa praticabile per chiunque. Avrà sede nello spazio aperto di diversità Open (da cui prende il nome), sede torinese della Fondazione Time2, realtà da anni impegnata per promuovere una cultura che favorisca i diritti dei giovani con disabilità e permetta la costruzione di un progetto di vita indipendente. Tramite la scelta di titoli e autori presenti sul mercato sia nella forma cartacea, sia nella versione ebook e audiolibro, Open Book Club si propone non solo come occasione per una lettura condivisa, ma anche come gruppo di mutuo aiuto, per persone con e senza disabilità, che vogliono iniziare o ricominciare a leggere con costanza. L'iscrizione a Open Book Club è gratuita: in fase iniziale ogni partecipante riceverà un kit di lettura, pensato appositamente da Fondazione Time2, contenente una tessera di partecipazione e un righello per facilitare la lettura. L'iniziativa è organizzata con la Libreria Binaria del Gruppo Abele, che offre alle persone iscritte all'Open Book Club uno sconto del 5% sull'acquisto dei libri. Il tema che guiderà questa prima esperienza dell'Open Book Club sarà Passaggi di Vita: ovvero il passaggio all'età adulta. Il primo libro selezionato per la lettura è Intermezzo, l'ultimo romanzo della acclamata scrittrice irlandese Sally Rooney. Alla discussione finale, che si terrà il 12 marzo alle 18.30 nello spazio Open di corso Stati Uniti 62/B a Torino, parteciperà il traduttore del volume Norman Gobetti.