Piemonte, una settimana di lavori in Commissione Bilancio

Anche nella settimana 3-8 febbraio i lavori del Consiglio regionale del Piemonte saranno dedicati al Defr e al Bilancio di previsione 2025-2027 della Regione: dopo l'esame nelle Commissioni competenti per materia con le relazioni dei diversi assessori, i documenti tornano ora alla Commissione Bilancio, per l'esame complessivo con l'assessore Andrea Tronzano. Ancora per una settimana quindi niente Aula. La I Commissione si riunirà tutti i giorni a partire da lunedì pomeriggio, fino a giovedì sera. Solo lunedì mattina si riunirà anche la Commissione Sanità, per informative sul Patto per lo Sviluppo sostenibile del Piemonte e sul Parco della salute di Torino.