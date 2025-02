DIRITTI & ROVESCI

Tanti argentini italiani come Milei, boom a Torino per la cittadinanza

Se al presidente è stata assegnata direttamente dalla Meloni per tanti connazionali la procedura viene svolta dal Comune e richiede la documentata origine della famiglia. Nel capoluogo piemontese quasi 4mila richieste. Il nodo dei figli di stranieri nati in Italia

Una migrazione di ritorno sulle orme dei loro avi. Quella stessa rotta percorsa più di cento anni fa con valigie di cartone, tanta fame e un transatlantico pieno di speranza ora torna a essere battuta in senso contrario. È passato più di un secolo e adesso i discendenti di quegli uomini e donne tornano indietro: dall’Argentina, dal Brasile, dall’Uruguay, dal Venezuela, direzione Italia. Il loro tesoro più prezioso è un albero genealogico che affonda le radici nello Stivale e un cognome che spesso suona tanto italiano. E molto spesso pure piemontese, vista da lunga storia di emigrazione che ha portato tanti contadini delle vallate oltre Atlantico. Bergoglio vi ricorda qualcuno? E pure Francesco Ciccio Milei, bisnonno dell’attuale inquilino della Casa Rosada che ha ottenuto la cittadinanza direttamente da Giorgia Meloni. Bastano pochi mesi per ricongiungersi con il passato e iniziare una nuova vita, esattamente come quei trisavoli che non hanno mai conosciuto e che a milioni s’imbarcarono tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo quando il Regno, appena riunito sotto il tricolore, faticava a mettere insieme il pranzo con la cena e già si preparava a imbracciare di nuovo il fucile.

Solo nel 2023 l’Italia ha attivato 190mila pratiche per il riconoscimento dello iure sanguinis, letteralmente diritto di sangue, che qui vale molto più dello ius soli. Una delle città epicentro di questo fenomeno è Torino dove negli ultimi quattro anni ci sono state oltre 3.900 richieste di cittadinanza italiana, per la quasi totalità da parte di cittadini sudamericani. “Una volta ottenuta, però, pochi sono quelli che restano” spiega Francesco Tresso, assessore all’Anagrafe del Comune. Il passaporto italiano diventa per la maggior parte di loro il passepartout per circolare liberamente in Europa, raggiungere amici o parenti, cercare lavoro laddove ce n’è. Era la terra promessa un secolo fa, oggi dall’America latina si scappa: la crisi economica che morde a fasi alterne, una diffusa insicurezza, regimi autoritari pronti a soffocare diritti e libertà sono solo alcune delle cause che portano questi “stranieri di sangue italiano” a riprendere la via dell’Europa. Molti riconoscimenti vengono effettuati ancora prima di sbarcare attraverso le autorità consolari. Nel 2024, solo nella giurisdizione di Buenos Aires 16mila argentini sono “diventati italiani”. In tutta l’Argentina i nostri connazionali sono 1,3 milioni ed è solo la punta dell’iceberg se si tiene conto che le stime parlano di 25 milioni di argentini di origine italiana, praticamente la metà dell’attuale popolazione residente nel Belpaese.

“Gli argentini sono il 90 percento di coloro che chiedono la cittadinanza” prosegue Tresso. Poi c’è un 5 per cento che proviene dal Brasile, il 2 per cento dal Perù e la restante parte si divide tra gli altri paesi dell’America Latina e gli Stati Uniti. Alcuni arrivano in Italia grazie allo sport: il rugby, il calcio, l’hockey. La procedura non è complessa: prima bisogna ottenere la residenza, successivamente inoltrare i documenti attestanti le antiche origini italiane. “In media espletiamo la procedura in tre-sei mesi” spiegano dal Comune di Torino che presto approverà una delibera per aumentare il prezzo di queste pratiche fino a 600 euro come previsto dalla normativa nazionale. “Spesso si tratta di procedure complesse che richiedono ricerche impegnative da parte dei nostri dipendenti, per questo siamo orientati a richiedere il massimo che ci consente la legge”.

Sembra un paradosso eppure per chi è nato e cresciuto in Italia da genitori stranieri diventare “cittadino” è molto più difficile. Dovrà attendere il compimento del diciottesimo anno di età per presentare richiesta e poco importa se qui ha frequentato le scuole, parla perfettamente italiano e conosce a memoria la ricetta della vera carbonara. L’acquisizione della cittadinanza è in alternativa vincolata alla residenza in Italia per dieci anni o al matrimonio con un cittadino italiano. A chi invece può vantare un trisavolo basta ottenere la residenza e presentare all’anagrafe i documenti che attestino le antiche origini.

Un cortocircuito particolarmente sentito nelle grandi città. “L’aumento dei nuovi cittadini stranieri conferma il bisogno di accelerare su azioni di integrazione quali ius scholae e programmi di formazione adeguati, per contrastare un complessivo calo demografico” conclude Tresso. “Ringiovanire la cittadinanza deve essere uno dei nostri principali obiettivi se teniamo conto che a Torino, per esempio, un residente su tre ha più di 65 anni”.