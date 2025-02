Meriti ciellini

C’è anche Dario Odifreddi, 63 anni, esponente ciellino già leader della Compagnia delle Opere, tra i trentuno illustri cittadini italiani insigniti del titolo di Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per essersi distinti nella loro “attività a favorire il dialogo tra i popoli, contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l’aiuto alle persone detenute in carcere, per la solidarietà, per la scelta di una vita nel volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, del diritto alla salute e per atti di eroismo”. Al presidente di Piazza dei Mestieri e alla sua vice – Cristiana Poggio, 62 anni, anche lei premiata – il Quirinale riconosce il merito “di aver deciso di creare un’alleanza con il mondo del lavoro offrendo ai giovani un punto di aggregazione e di conoscenza dei possibili impieghi”. Dando vita ad una struttura di 7.500 mq a Torino, con sedi successivamente aperte a Milano e Catania, promuovono incontri con il mondo del lavoro e facilitano l’occupazione dei giovani. La cerimonia di consegna delle onorificenze conferite dal Capo dello Stato Sergio Mattarella si svolgerà il prossimo 26 febbraio alle 11,30.