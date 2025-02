Dodicenne investita sulle strisce a Torino

È stata operata la ragazzina di 12 anni investita da un'auto ieri a Torino mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ricoverata in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita, sedata ma non intubata, i chirurghi l'hanno portata in sala operatoria per ridurre le fratture agli arti. A quanto si apprende da fonti ospedaliere l'intervento è tecnicamente riuscito e la dodicenne è tornata nel reparto di rianimazione ed è stabile. I medici attenderanno ora l'evoluzione della situazione clinica della ragazza nelle prossime ore per capire se ci sarà la necessità di un altro intervento oppure se sarà possibile incominciare a risvegliarla.