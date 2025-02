Pd: quattro tappe con Terzo settore a febbraio e marzo

"Il viaggio nel Terzo settore" del Pd iniziato oggi a Monterotondo (Roma), ha già in programma quattro ulteriori tappe fra febbraio e marzo, cui ne seguiranno altre nei mesi successivi in diverse regioni. Lo ha annunciato Marta Bonafoni, responsabile del Pd per il terzo settore, prima di cedere la parola alla segretaria Elly Schlein che ha chiuso l'appuntamento, in cui sono intervenuti molti rappresentanti di associazioni e cooperative attive nel sociale.. La prima tappa si svolgerà ancora nel Lazio l'11 febbraio; la seconda avrà luogo il 28 febbraio in Lombardia. Il successivo appuntamento è calendarizzato il 14 marzo in Emilia Romagna, e il quarto il 28 marzo nelle Marche. A questi ne seguiranno altri, ha precisato Bonafoni.