FdI: da Arianna Meloni appello a responsabilità

Un appello alla responsabilità, per fare il massimo al fianco di Giorgia Meloni: così - secondo quanto si apprende - si è concluso l'intervento di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia che ha chiuso la Direzione nazionale del partito. È quanto hanno riferito alcuni dei partecipanti alla riunione. Secondo quando si apprende, il senso di responsabilità invocato da Arianna Meloni riguarderebbe l'impegno preso da Fratelli d'Italia e dai suoi rappresentanti a essere un punto di riferimento per gli italiani e continuare a esserlo con diligenza e comportamenti esemplari. Sarebbe stato inteso, quindi, soprattutto come un richiamo emotivo a essere all'altezza e vicini alla premier per attuare al meglio il suo compito al governo del Paese. Sempre secondo alcuni dei presenti, Arianna Meloni ha poi citato il libro "Il Signore degli anelli" dicendo: "oggi abbiamo noi l'anello e quell'anello comporta grosse responsabilità e per questo bisogna dare una mano" a Giorgia Meloni. L'intervento della sorella della premier - durato poco meno di dieci minuti e segnato da applausi - avrebbe fatto un po' la sintesi dei temi principali affrontati dalla Direzione. Ribadito anche che non c'è alcuna contrapposizione con la magistratura e l'importanza di tenere un atteggiamento serio, senza piegarsi ma allo stesso tempo rispettoso dei ruoli di ciascuno.