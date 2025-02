Anief, non basta stanziare risorse, riconoscere scuole paritarie

"Anief sta lottando anche in Corte di Giustizia europea per fa riconoscere il servizio della scuola paritaria come valido nella scuola statale nelle ricostruzioni di carriera. Da quando c'è la legge del 2000 sulla parità che inserisce il sistema nazionale di istruzione, le scuole paritarie concorrono al servizio di istruzione nazionale però lo Stato deve ancora riconoscere il servizio svolto nelle scuole paritarie. I delegati di Anief discuteranno la cosa in Corte di Giustizia europea il 12 marzo ed è per questo che ad oggi abbiamo messo a disposizione un modello di diffida per interrompere i termini di prescrizione e far riconoscere il servizio, qualora si vincesse in Corte di Giustizia europea, facendo poi le cause. Non basta solo stanziare le risorse, noi vorremmo che fosse riconosciuto anche il servizio svolto dalle scuole paritarie secondo i criteri dettati dallo Stato". Lo ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief.