Blitz No Tav al cantiere di Chiomonte in Val di Susa

Un blitz di attivisti No Tav è stato compiuto nella notte al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa (Torino). Un fitto lancio di fuochi d'artificio è stato messo in atto intorno alla mezzanotte e poco più tardi è divampato un incendio a un gruppo elettrogeno. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco Gli attivisti, dopo il lancio di fuochi d'artificio, si sono allontanati spontaneamente da davanti al cantiere e ora polizia e vigili del fuoco stanno lavorando per verificare come sia nato l'incendio.