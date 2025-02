Ultrà Benfica bloccati dalla polizia prima del match con la Juve

Bastoni, manganelli telescopici e spray al peperoncino sono stati trovati dalla polizia mercoledì scorso a un centinaio di ultrà del Benfica, che si erano uniti con altri ultrà croati, storici alleati nella contesa per il predominio nella curva portoghese. Gli agenti hanno individuato il gruppo nella periferia di Torino e l'hanno bloccato prima dell'ingresso allo stadio nel settore ospiti, riporta il giornale. Il gruppo di ultrà, in giro per la città dal tardo pomeriggio, avrebbe anche tentato di passare accanto a un noto ritrovo di ultrà juventini. Tutti con biglietto, ma con nomi che non corrispondevano ai loro, sono stati bloccati fuori dallo stadio e accompagnati con un paio di bus ai parcheggi dove avevano i loro mezzi con cui erano arrivati in città.