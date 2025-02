Ad Alessandria un cavaliere del lavoro e due commendatori

"Tra incredulità e responsabilità, la vita dei ragazzi della Cooperativa che rappresento con fierezza e passione è stata travolta da un'onda di emozioni positive che segneranno per sempre il nostro e il loro futuro". È la dichiarazione, in una nota, di Carmine Falanga, 47 anni, presidente della cooperativa sociale 'Idee in Fuga' di Alessandria. A lui il capo dello dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito motu proprio l'onorificenza di cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana, "per la sua attività volta a creare una sinergia tra le mura del carcere e le imprese". Il 26 febbraio a Roma ci saranno anche due neo-commendatori, entrambi di Novi Ligure. Sono Livia Cecconetto, 80 anni, del corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, "per la sua lunga attività di volontariato anche a favore delle mamme e bambini migranti che arrivano nell'isola di Lampedusa". Carlo Pulcino, 72 anni, "carabiniere in congedo, ha salvato una donna dall'aggressione di un uomo".