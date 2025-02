Merlo (Scelta popolare), battere vizio via giudiziaria al potere

"Che ci siano forze non riconducibili alla politica e al Parlamento che vogliono mandare a casa il governo Meloni è ormai quasi una non notizia, perché è noto anche ai sassi. Semmai, oggi, la vera sfida democratica è quella di battere alla radice quel vizio della 'via giudiziaria al potere' che, purtroppo, caratterizza il dibattito politico nel nostro paese da oltre quarant'anni". Ad affermarlo, sostiene Giorgio Merlo, presidente di Scelta Popolare. "Cioè da quando il Pci, all'inizio degli Anni Ottanta, avanzò il progetto politico "dell'alternativa morale al sistema di potere della Democrazia Cristiana'. Insomma, si tratta di un tic - sostiene Merlo - che fa parte a pieno titolo del codice deontologico della sinistra ex e post comunista e che, purtroppo, si è protratto sino ai giorni nostri. Un vizio che inquina la politica e che, al contempo, indebolisce la qualità della democrazia e la stessa credibilità delle nostre istituzioni democratiche. Oltre all'efficacia dell'azione di governo. "E battere, oggi, la scorciatoia della 'via giudiziaria al potere' è, forse - conclude - la vera priorità per far sì che possa decollare una vera e credibile democrazia dell'alternanza. Che è fatta di progetti politici alternativi ma senza ricorrere a forze esterne alla politica per battere gli avversari/nemici".