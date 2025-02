Regionali: Conte, come M5s dobbiamo battere un colpo

"Siete riuniti anche per confrontarvi per il percorso politico che ci aspetta in vista della campagna elettorale regionale. Dobbiamo assolutamente, come Movimento 5 Stelle, battere un colpo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte con un videomessaggio mandato in onda in occasione dell'assemblea provinciale dei pentastellati, svoltasi a Salerno. "Una comunità, quella campana in generale, oltre che salernitana, che ha bisogno di tante risposte, di tanta chiarezza e forza politica, ha bisogno di concretezza. Ecco perché è importante questo dialogo, è importante l'ascolto delle comunità locali, un progetto politico serio per la campagna elettorale regionale parte dall'ascolto dei bisogni concreti delle comunità locali. Quindi, buon confronto, buon dialogo. E tutti insieme lavoriamo per rafforzare la presenza del Movimento 5 Stelle in Campania perché, per noi, è una regione fondamentale anche in vista del quadro nazionale", ha concluso Conte.