Pichetto, valuteremo interventi in bolletta per il nucleare

"Non c'è fonte di energia che non sia integrata a tariffa in Italia. Noi interveniamo su tutte le produzioni di energia, dalle centrali termiche all'eolico, al fotovoltaico, all'idroelettrico al geotermico. Nel momento in cui ci sarà lo strumento di valutazione del costo della produzione energetica da nucleare, lo Stato valuterà di quanto integrare nella tariffa, allo stesso modo che sta facendo con il fotovoltaico o l'eolico, per creare il maggior vantaggio possibile al Paese". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al programma "Giù la maschera" su Radio Uno. Sulla questione dello smaltimento delle scorie nucleari, il ministro ha distinto fra "le scorie ad alta radioattività dalle centrali" e "i rifiuti a bassa radiottatività, soprattutto dagli ospedali". Le prime "si trovano oggi in Francia e in Gran Bretagna" e "potrebbero diventare combustibile per le nuove centrali di quarta generazione, raffreddate a piombo". "Il grande problema che abbiamo a livello nazionale - ha spiegato Pichetto - riguarda invece i rifiuti a bassa intensità, prevalentemente ospedalieri. Qui certamente dovremmo individuare un percorso per evitare quello che è lo stato attuale. Oggi ci sono circa 100 depositi".