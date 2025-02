Stellantis: Calenda (Az), piano governo non sta in piedi

"I soldi li abbiamo dati a lui non a Stellantis". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a SkyTg24 parlando di John Elkann. Poi a proposito dell'audizione di quest'ultimo programmata per il prossimo 19 marzo, Calenda afferma: "Il mio retro pensiero è che al suo posto venga un Ceo. Il piano che ha presentato il governo non sta in piedi: le fabbriche sono tutte in cassa integrazione". E ancora su John Elkann: "Anche lui è andato alla corte di Trump. Negli ultimi anni i grandi capitalisti si sono fatti aiutare nei periodi di crisi, però poi facevano quello che volevano. Questa è furbizia, non libero mercato".