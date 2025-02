Iren: nuovo depuratore Genova, investimento per 61,5 mln

E’ stato inaugurato a Genova il nuovo impianto di depurazione realizzato da Iren, attraverso la controllata Iren Acqua. L’avvio del nuovo impianto, realizzato con un investimento complessivo si attesta a 61,5 milioni di euro, segna un passo in avanti nel sistema di gestione delle acque cittadine. Il depuratore avrà una capacità di trattamento delle acque reflue per una popolazione di 250mila abitanti equivalenti, cui corrisponde una portata di circa 500.000 mc/giorno, con un incremento della capacità pari a quasi il 40% in più rispetto al precedente impianto di Valpolcevera. L’impianto si contraddistingue sia per l’alto livello delle tecnologie utilizzate che per il minimo impatto ambientale. E’ dotato di sistemi che consentono di occupare una superficie notevolmente ridotta rispetto ai depuratori tradizionali. “Con oltre 110mila chilometri di rete fognaria e 34 grandi impianti di depurazione, Iren ha già avviato importanti investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di ridurre le perdite, implementare la capacità di riutilizzo, garantendo, al contempo, alte efficienze depurative. Il Dac è una testimonianza dell’impegno concreto del gruppo in un territorio di riferimento che è la Liguria”, ha commentato l'ad di Iren, Gianluca Bufo.