FdI, luci accese Askatasuna vergogna per Torino

"Le immagini delle luci accese al terzo piano di Askatasuna sono una vergogna per la Città che merita di essere portata in Procura". Ad affermarlo sono il vicecapogruppo di FdI in Comune di Torino Enzo Liardo e il consigliere comunale dello stesso partito Ferrante De Benedictis, "dopo la messa in onda in diretta tv dell'immobile di Corso Regina 47 con luci accese in piena notte, segno evidente della presenza degli occupanti". "Non possiamo credere - aggiungono Liardo e De Benedictis - che gli uffici tecnici del Comune di Torino, riconosciuti per la loro professionalità, possano continuare ad assecondare il piano politico del Sindaco Lo Russo, contravvenendo alle regole del Patto stesso ed ai verbali sottoscritti dai dirigenti comunali. Il Patto di Collaborazione su Askatasuna va interrotto".