W la foga di Rizzo

Dicono che… dell’ironia ne abbia ormai fatto la cifra della sua presenza politica. Marco Rizzo del comunista trinariciuto delle origini non ha più nulla, almeno nelle apparenze. E così dopo aver mandato in soffitta l’antico armamentario urlando ai quattro venti social “A me piace la gnocca”, l’ex segretario del Partito comunista italiano, oggi coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana Popolare sposa il progetto Maga lanciato da Elon Musk (Make Europe Great Again). Remake del Maga (Make America Great Again) di Donald Trump. Declinandolo però in italiano: “Fare l’Italia Grande Ancora”: cioè, di nuovo, viva la “F.I.G.A.”