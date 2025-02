"Negazionista delle Foibe" striscione contro lo storico Gobetti

Uno striscione contro lo storico Eric Gobetti è stato affisso nella notte al Polo del '900, in centro a Torino, dove è prevista per domani una sua conferenza. "Foibe: Gobetti negazionista", recita la scritta. L'azione è stata rivendicata dal movimento identitario di estrema destra 'Avanguardia Torino'. "Riteniamo inaccettabile che a quattro giorni di distanza dal Giorno del ricordo, durante il quale si commemorano le migliaia di italiani trucidati o costretti all'esodo dai partigiani comunisti titini, venga dato spazio, in un luogo istituzionale come il Polo del '900, a un finto storico che ha fatto della negazione del genocidio delle Foibe il suo principale motivo di fama" affermano da Avanguardia in un nota. "Eric Gobetti è un personaggio che da anni si dedica a infangare la memoria delle vittime e degli esuli giuliano-dalmati, negando, revisionando o, addirittura, giustificando questa tragedia, della quale lui fornisce una versione storicamente falsa, che assolverebbe la Jugoslavia comunista", continuano dal movimento. "Se le istituzioni progressiste non hanno intenzione di fare nulla per fermare questo scempio, state certi che noi non ci fermeremo, e contesteremo Gobetti in ogni suo evento negazionista a Torino, perché la memoria e l'onore dei nostri martiri si difende senza esitazioni" concludono i responsabili di Avanguardia Torino. Non è la prima volta che lo storico torinese è oggetto di attacchi da parte dell'estrema destra.