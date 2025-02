Crescono le tariffe Rc auto, +10,7% il premio medio in Piemonte

Il nuovo anno si apre con brutte notizie per gli automobilisti piemontesi. Guardando ai premi medi emerge che le tariffe Rc auto continuano a crescere, con effetti negativi anche sui guidatori virtuosi. Secondo i dati dell'Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Piemonte occorrevano, in media, 610,16 euro, vale a dire il 10,7% in più rispetto a sei mesi prima. Sono oltre 46.000 automobilisti piemontesi, sempre secondo l'osservatorio di Facile.it, gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2024, vedranno peggiorare quest'anno la propria classe di merito, con aumento del costo dell'Rc auto. Dall'analisi del comparatore - realizzata su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti su Facile.it tra novembre e dicembre 2024 - è emerso che in Piemonte la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari all'1,9% del totale. Cuneo è la provincia piemontese che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2024, hanno denunciato un sinistro con colpa (2,47%) e che, quindi, vedranno salire il costo dell'Rc auto. Seguono nella graduatoria regionale, a breve distanza tra di loro, Biella (2,42%), Asti (2,27%), Verbano-Cusio-Ossola (2,10%) e Alessandria (1,88%). Chiudono la classifica Torino (1,84%), Vercelli (1,78%) e Novara, area piemontese dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa (1,56%). Le donne che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa soprattutto sono il 2,21% rispetto al campione maschile (1,73%). Guardando invece alla professione dell'assicurato emerge come gli insegnanti siano la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,34%). Seguono i pensionati (2,46%) e i casalinghi (2,26%).