Auto, il gruppo Intergea entra nel capitale della Proglio

Proglio, storico dealer automotive di riferimento nella provincia di Cuneo per i marchi Volkswagen, Skoda e Opel, ha siglato un accordo societario strategico con il Gruppo Intergea, leader nella distribuzione auto e primo in Italia per numero di auto vendute. L'intesa prevede l'ingresso del gruppo Intergea nel capitale della Proglio e "rappresenta - sottolinea una nota - un importante passo avanti per il rafforzamento delle rispettive posizioni sul mercato e per l'ottimizzazione dei servizi alla mobilità". Nata trentacinque anni fa dalla visione di Franco Proglio, azionista di riferimento, Proglio occupa circa cento addetti e si è affermata tra i principali dealer a livello nazionale del marchio Opel, oltre essere una delle maggiori concessionarie per numero di auto vendute in provincia di Cuneo. "Questa intesa, da un lato, permetterà alla Proglio - aggiunge la nota - di potenziare la sua operatività nell'area dei servizi alla mobilità, beneficiando del rapporto sinergico con un partner di eccellenza; dall'altro, consentirà a Intergea di ampliare la propria presenza nel territorio cuneese". L'accordo stipulato non comporterà modifiche agli attuali assetti organizzativi della Proglio e il suo perfezionamento è subordinato all'approvazione da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.