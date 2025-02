"Piemonte leader nell'innovazione industriale"

"Il Piemonte si conferma leader nell'innovazione industriale: l'industria piemontese è il motore della nostra economia e manifestazioni quali A&T 2025 rappresentano un'occasione per rafforzare il dialogo tra aziende, Università e centri di ricerca, accelerando il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione delle imprese. E le istituzioni svolgono un ruolo chiave nel sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo". Lo ha detto l'assessore alle Attività produttive del Piemonte, Andrea Tronzano, intervenuto presso la Camera di Commercio di Torino alla presentazione della 19/a edizione della Fiera A&T Automation & Testing 2025, in programma all'Oval del Lingotto dal 12 al 14 febbraio. "La Regione Piemonte - ha evidenziato Tronzano - sostiene con investimenti mirati progetti di ricerca e sviluppo, coinvolgendo imprese e centri di ricerca. Per sostenere la crescita internazionale delle pmi ha recentemente attivato l'annualità 2025 del bando sui progetti integrati di filiera, che accompagna le aziende piemontesi sui mercati esteri in nove filiere strategiche, tra cui aerospazio, automotive, meccatronica e clean tech-green building. Aderendo a questa misura, le pmi potranno beneficiare di un'agevolazione sui costi di partecipazione a fiere internazionali, eventi b2b e percorsi di crescita competitiva per operare con successo nel contesto globale. Continueremo a puntare sull'innovazione - ha rimarcato - per garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo del nostro tessuto produttivo".