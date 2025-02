POLITICA & AMBIENTE

M5s contro l'inceneritore di Torino, Todde riaccende quello di Nuoro

Il termovalorizzatore di Roma fu il pretesto di Conte per far cadere Draghi, quello di Parma provocò il divorzio con l'allora sindaco Pizzarotti. Passa il tempo ma il M5s non matura, contrari a parole e favorevoli nei fatti. Appendino docet

È come un riflesso condizionato, una reazione pavloviana: dici inceneritore e nel Movimento 5 stelle parte una certa agitazione. Non è un caso che attorno a quel tabù si sono consumati alcuni dei passaggi più drammatici nella storia del partito che fu diBeppe Grillo e Gianroberto Casaleggio e ora è nelle mani di Giuseppe Conte. Dal divorzio con il sindaco di Parma Federico Pizzarotti al pretesto per ritirare la fiducia a Mario Draghi, colpevole di aver concesso poteri speciali al primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri per realizzare il termovalorizzatore nella Capitale. Lo stesso che a Torino Chiara Appendino non ha mai spento (anzi), ma contro il quale ancora si battono i suoi compagni d'arme adesso che la giunta di Alberto Cirio ne ha di fatto deciso l’ampliamento in ossequio al piano regionale dei rifiuti.

In Sardegna, addirittura, il paradosso con la governatrice Alessandra Todde che ha deciso di riavviare un impianto – quello di Tossillo, in provincia di Nuoro – fermo dal 2016 provocando l'ennesimo psicodramma nel partito. Come fa notare Chicco Testa sul Foglio, all’epoca della crisi di governo proprio la Todde, allora viceministro dello Sviluppo economico, dichiarava che “per il M5s è un tema identitario”, come a dire che l’identità del Movimento si fonda(va) sulla contrarietà a un impianto che nessun amministratore grillino è mai riuscito a spegnere. E così cadde l'esecutivo Draghi si andò a elezioni e vince Giorgia Meloni.

Il primo vero dramma politico, con tanto di scissione si consumò proprio attorno al termovalorizzatore di Parma, entrato in funzione dopo l’elezione del sindaco pentastellato Federico Pizzarotti, il quale a sua volta aveva sbaragliato le urne promettendo fuoco e fiamme contro l’impianto. Quando nel marzo 2014 viene inaugurato lui non si presenta al taglio del nastro, invia comunicati a raffica dicendo che “è un’opera sbagliata”, promuove (e perde) un ricorso al Tar. Ma il M5s non gliela fa passare liscia, prima la sospensione poi l’addio, sui social Grillo inizia a canzonare malignamente “Capitan Pizza”, lui piano piano scopre che quell’impianto non “incenerisce il nostro futuro”, come dicevano i vari comitati cittadini aizzati dalla falange grillina ma solo tonnellate di rifiuti in assenza delle quali l’unica soluzione era la discarica. Le strade si dividono e “Pizza” diventa un traditore. Ma è solo l’inizio.

Nel 2016 è Chiara Appendino a diventare sindaca di Torino, anche lei è contro l’inceneritore del Gerbido che già da un paio d’anni è in piena attività. Nomina come presidente della società che lo gestisce Valter Boero il quale dopo pochi giorni afferma che l’impianto inquinava “come un biscottificio” mandando in fibrillazione tutta la maggioranza. Nel 2018 ancora dichiarava: “Spegnere l’inceneritore resta un obiettivo”, un anno più tardi diceva “No agli inceneritori, nel 2021 tutta la città avrà la differenziata”. Nel suo ultimo anno a Palazzo civico l’inceneritore di Torino è al massimo del suo splendore: 450mila tonnellate di rifiuti urbani smaltiti, utili per 48 milioni di euro e vengono pure installati in quell’area due alveari con 120mila api che producono 20 chili di miele. Loro lo chiamano biomonitoraggio sulla qualità dell’aria, per i Cinquestelle pare tanto una beffa.

Eppure nei giorni scorsi da Palazzo Lascaris, sede del parlamentino del Piemonte i consiglieri del Movimento, capitanati da Sarah Disabato, scavano la loro trincea e da lì chiedono a Cirio di “riconsiderare la decisione di realizzare una nuova linea di incenerimento al termovalorizzatore del Gerbido”. Non solo, in una nota scritta assieme ai colleghi di Avs ne sparano una dietro l'altra: “Mentre l’Europa intera punta sulla transizione energetica (…), il centrodestra in Piemonte continua a scegliere – in maniera miope – soluzioni impattanti sull’ambiente, sulla qualità dell’aria, sulla salute. Senza dimenticare l’esborso economico, ipotizzabile in circa 400 milioni di euro: soldi che le istituzioni pubbliche dovrebbero utilizzare non per nuove linee di incenerimento, ma per alternative tecnologiche più sostenibili e adatte alla realtà piemontese”.

Mai tanti errori in così poche parole: l’Europa infatti non si è mai espressa contro gli inceneritori, semmai contro le discariche che infatti questi impianti tendono a sostituire, e poi dei “400 milioni d’investimento” (in realtà sono un po' meno) si farà carico Iren e ne sarà ben contenta dal momento che già così frutta decine di milioni di utili. E infine riguardo agli impatti “sull’ambiente, sulla qualità dell’aria, sulla salute” non c’è alcuna evidenza scientifica che li dimostri, sono solo nella trita retorica di quella parte politica. Che predica male, quando chiede di spegnere i termovalorizzatori, e poi razzola bene quando va al potere e, nel caso della Sardegna, addirittura si fa carico di riaccenderli.