GIUSTIZIA

Falsi dossier su Procura di Torino, indagato il presunto "corvo"

Un investigatore privato, mentre era sotto inchiesta per dossieraggi abusivi, avrebbe redatto e inviato mail con pesanti accuse a magistrati e agenti di polizia giudiziaria. Contenenti informazioni riservate cui solo un pubblico ufficiale aveva accesso

Diffamazione, calunnia, rivelazione di segreti d’ufficio in concorso con “ignoti”. Sono questi i reati contestati dalla procura di Milano a Giovanni Carella, 35 anni, di Airasca (Torino), investigatore privato, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta campagna di false accuse rivolte a magistrati e carabinieri in servizio nel Palazzo di giustizia del capoluogo piemontese. L’uomo, servendosi di quattro caselle di posta elettronica con nominativi fittizi, fra il 5 novembre 2022 al 26 ottobre 2023 avrebbe inviato in quattro occasioni delle missive a diverse procure italiane, e ad altri uffici “che hanno obbligo di riferire all’autorità giudiziaria”, denunciando irregolarità inesistenti nella conduzione di indagini, ipotizzando una sfilza di presunti reati, di nefandezze, di complotti, di favori commessi da ex vertici della procura di Torino, da magistrati, da ufficiali e sottufficiali dei carabinieri. Alcune accuse, anche queste inventate, sarebbero state veicolate anche alle testate giornalistiche.

I pm milanesi, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, condotte da Giovanni Polizzi e Cristian Barilli, coordinati dall’aggiunta Tiziana Siciliano, osservano che Carella ha agito (nell’ipotesi accusatoria) mentre era indagato dalla procura di Torino in un procedimento su dossieraggi abusivi che riguarda, fra l’altro, la multinazionale Kerakoll, di Sassuolo (Modena), leader mondiale nel settore di prodotti per l’edilizia. Titolare di quel fascicolo è il pubblico ministero Gianfranco Colace, che è uno dei due magistrati presi di mira dal misterioso “corvo”. L’altro è Francesco Saluzzo, ex procuratore generale in Piemonte (ora in pensione). Le altre due presunte vittime dell’azione diffamatoria sono Luigi Isacchini, colonnello dei carabinieri al comando dell’aliquota di polizia giudiziaria dell’Arma alla procura di Torino, e il luogotenente Giuseppe Carboni, in servizio nell’ufficio.

I dossier sono corredati da informative di polizia giudiziaria e verbali di interrogatorio coperti da segreto investigativo e la circostanza porta i magistrati a ipotizzare che il “corvo” abbia agito di concerto con dei pubblici ufficiali. Dei quattro indirizzi di posta elettronica utilizzati da Carella (difeso dagli avvocati Mauro Anetrini e Mariangela Melliti), due contengono diciture che rimandano a Raffaele Guariniello, figura storica della magistratura torinese (è stato il pm dei casi Thyssenkrupp, Eternit e delle inchieste sul doping nel mondo del calcio) in pensione da alcuni anni e completamente estraneo ai fatti.

A questi falsi report, con fantomatiche accuse di complotti e favoritismi, l’investigatore avrebbe anche allegato “stralci” di atti di indagine “coperti da segreto”, come scrivono i pm nell’avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di processo. E avrebbe agito assieme ad altre persone. In “concorso con ignoti”, infatti, scrive la Procura, verosimilmente “pubblici ufficiali” con accesso a quegli atti ma mai identificati nell’inchiesta appena chiusa, sarebbe riuscito ad ottenere quelle carte riservate. Infine, il 35enne deve rispondere pure di un'ulteriore imputazione di rivelazione di segreto d’ufficio, perché avrebbe trasmesso un’annotazione di polizia giudiziaria di un procedimento del 2017, sempre coordinato dal pm Colace, al “gruppo dirigente” della Rear a lungo presieduta dal parlamentare del Pd Mauro Laus. Si trattava di uno dei diversi filoni marginali dell’indagine chiamata “Bigliettopoli” che per altro non investiva la cooperativa. Non è dunque chiaro il motivo che ha spinto il “corvo” a inviare il messaggio. I pm milanesi ritengono comunque che Carella abbia agito in concorso con “un pubblico ufficiale” al momento sconosciuto.