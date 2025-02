Bilancio Regione: Pd, manca una vera visione per il Piemonte

"Mancano risposte su sociale, sviluppo, trasporti, ambiente ed energia. La sanità occupa due terzi del bilancio, ma i cittadini assistono allo smantellamento del servizio pubblico. Le risorse per gli enti locali vengono tagliate, mentre si annunciano nuovi ospedali senza coperture chiare. Siamo davanti a un bilancio di sopravvivenza, che non risponde alle vere emergenze del Piemonte. La povertà è sotto gli occhi di tutti, ma la destra si limita a esultare sui numeri". Così il Pd sul bilancio di previsione 2025-2027 della Regione, in discussione in I Commissione. "La maggioranza - afferma la capogruppo dem Gianna Pentenero, con i consiglieri Fabio Isnardi e Mauro Calderoni - celebra un bilancio da 20,4 miliardi di euro, ma manca una vera visione per il Piemonte. L'assessore Tronzano ha ammesso che questo bilancio è un azzardo. Noi andiamo oltre: è un atto di fede. E come noto, siamo contrari al gioco d'azzardo e lasciamo la fede alla sfera privata". "Continueremo a lavorare - aggiunge Pentenero - per un bilancio che guardi al futuro e alle reali necessità dei cittadini. Con i nostri emendamenti abbiamo tentato di migliorare la proposta della giunta Cirio per cercare di dare una risposta concreta almeno ad alcune delle tante esigenze dei piemontesi. Di certo l'atto principale della Regione non può essere un azzardo né un atto di fede".