TRAVAGLI DEMOCRATICI

Il Pd deraglia (anche) sulla Tav

Un volantino manda in fibrillazione i dem: la presidente del partito in Piemonte figura tra i relatori di un dibattito smaccatamente contro l'opera. Ma qual è la posizione di Schlein su questo argomento? È segretaria da due anni ma ancora nessuno lo sa

Galeotto fu quel volantino iniziato a circolare ieri sulle chat del Pd con la presidente del partito piemontese a dibattere assieme alle varie anime No Tav del collegamento tra Torino e Lione. Apriti cielo. Era da un po’ che i dem non si accapigliavano sull’opera più divisiva d’Italia al punto che l’argomento era scivolato in fondo alle questioni politiche locali e nazionali, dimenticato in una scatola che stava per finire in cantina. D’altronde i lavori ormai sono talmente avanti che sarebbe impossibile oggi bloccare l’opera, i leader No Tav sono sempre più confinati in alcune roccaforti della Valsusa e pure i Cinquestelle, che ne erano stati i principali portavoce, ora s’occupano d’altro visto quel che (non) hanno combinato nei cinque anni di governo in cui tra un’analisi costi-benefici e lo psicodramma collettivo gli appalti e i lavori sono comunque andati avanti.

Poi è bastato un dibattito a mandare di nuovo in fibrillazione il partito di Elly Schlein, quello in cui Nadia Conticelli, consigliera regionale e presidente dell’assemblea in Piemonte, compare tra i relatori di un dibattito organizzato dal Controsservatorio Valsusa, titolo: “Torino: Tav o Metro?”. Assieme a Conticelli la collega di Avs a Palazzo Lascaris, Alice Ravinale, il deputato del M5s Antonino Iaria, il segretario generale della Cgil Torino Federico Bellono e Alberto Poggio della Commissione tecnica Torino-Lione dell’Unione montana Valle Susa. Insomma, un parterre che racchiude tutta l’area politica da sempre contraria. Che ci fa lì in mezzo la Conticelli? “Hanno mandato un invito ed essendomi sempre occupata di trasporti ho accettato – dice lei allo Spiffero –. Certo a leggere il titolo già partiamo male: perché metro e tav dovrebbero essere alternativi?”, si chiede. “Poi vorrei capire se gli organizzatori sono interessati a un confronto vero o hanno solo bisogno di qualcuno da appendere e a cui tirare le pietre”. La posizione di Conticelli è nota da tempo, “sono sempre stata a favore della Torino-Lione”, al punto che ora non esclude l’eventualità di dare forfait.

Sin dagli albori del nuovo millennio il supetreno è argomento da maneggiare con cura, soprattutto a Torino dov’era stato l’allora parlamentare Stefano Esposito a guidare la battaglia a favore di un collegamento su cui il Pd aveva invece un atteggiamento quantomeno ambiguo. Una scelta che Esposito ha anche pagato personalmente, come dimostrano le minacce subite e la vita sotto scorta. Per non parlare di certe attenzioni che gli hanno riservato ambienti parecchio influenti con addentellati in Palazzi che contano. In qualche modo Sì Tav divenne la linea maggioritaria del partito, trovando nel sindaco e poi governatore Sergio Ciamparino un sincero sostenitore.

Dai popolari agli ex diesse, i tav-scettici o manifestatamente contrari erano e sono un fronte piuttosto trasversale nella falange dem, sotto la Mole come in valle, ma è l’ala più movimentista quella che ha espresso sempre le maggiori perplessità; parliamo di quel mondo sfaccettato confluito nel Pd dopo il successo di Schlein. Per questo ora che la questione ha ripreso a infiammare le chat dei dem, c’è chi si chiede apertamente: “Qual è la posizione del nuovo corso di Schlein rispetto alla Tav?”. Una domanda cui è difficile dare risposta.

Appena insediata al Nazareno la Schlein si ritrovò a dover fare i conti con un post di tal Marco Boschini, attivista emiliano di “Sinistra Coraggiosa”, fresco di nomina in direzione nazionale, il quale definì la Tav “un’opera inutile” e mai la segretaria lo smentì. Mai si è detta a favore del collegamento veloce tra Italia e Francia, anzi in una delle sue prime conferenze stampa un giornalista del Foglio le disse che alcuni esponenti locali del Pd erano preoccupati dal possibile cambio di linea sulla Tav e dunque, chiese: “Garantisce che i dem resteranno saldamente a favore dell’opera?”, risposta: “Prima dovrei sapere chi sono questi esponenti”. La Schlein finora si è connotata per la sua freddezza nei confronti della Tav come di altre grandi opere strategiche, compreso l’inceneritore di Roma su cui è impegnato in prima linea un sindaco Pd come Roberto Gualtieri: a precisa domanda ha sempre risposto in modo vago e confuso: “A noi interessa contribuire ad accompagnare l’amministrazione su tutto ciò che deve venire prima, cioè come riusciamo a ridurre i rifiuti, aumentare la differenziata, recuperare le materie prime e seconde e poi capire come gestire quel che residua”.

Posizioni che le hanno consentito di avvicinarsi sempre di più ai suoi potenziali alleati di Avs e M5s al punto che la stessa Conticelli ammette: “Un invito del genere dieci anni fa non ce l’avrebbero mai fatto”. Su come la pensa lei non ci sono dubbi, sulla posizione di Schlein invece sono molti.