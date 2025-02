POLITICA & GIUSTIZIA

Montaruli abbaia ma non morde. Furfaro beneficiò di Rimborsopoli

Oltre al surreale siparietto televisivo nessuno ricorda che l'attuale deputato schleiniano da oscuro collaboratore del gruppo Sel ottenne rimborsi dalla Regione Piemonte proprio negli anni di quell'inchiesta che costò la condanna alla parlamentare meloniana - VIDEO

Augusta Montaruli abbaia ma non morde. Nel corso di una trasmissione tv, per replicare al deputato piddino Marco Furfaro che gli aveva sbattuto in faccia la condanna per peculato nella cosiddetta Rimborsopoli piemontese – “Io a differenza sua ho la fedina penale pulita. Voi siete abituati ad avere problemi con la giustizia, io no…” – la parlamentare di Fratelli d’Italia si è esibita in una gustosa performance situazionista. Dopo aver rammentato i recenti guai giudiziari dell’ex tesoriere campano del Pd, Nicola Salvati, arrestato per riciclaggio e associazione a delinquere, ha tirato in ballo la senatrice del Pd Monica Cirinnà, nella cui residenza di Capalbio nell’agosto del 2021 furono trovati 24mila euro all’interno della cuccia del suo cane.

“Bau bau, bau bau”, ha iniziato a ripetere Montaruli. “Cuccia del cane… Visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo la cuccia del cane”, ha aggiunto. Furfaro ha provato a riprendere la parola, ma la deputata di FdI non si è fermata: “Bau bau, bau… bau bau…”. La scena è stata lanciata sul web e sui social, dove in pochi istanti il video ha fatto il pieno di click, gli utenti hanno dato sfogo alla fantasia e trasformato con i loro commenti il “bau bau” in un cult.

Tutto davvero gustoso e surreale. Eppure, a Montaruli sarebbe bastato ricordare al “puro” Furfaro, scandalizzato che una “pregiudicata” fosse chiamata a parlare di giustizia – “La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli d’Italia è parlare di un tema di legalità mandando qui in trasmissione una che è stata giudicata colpevole con sentenza definitiva per essersi fregata i soldi degli italiani” – di esserci pure lui finito in quelle carte processuali. Ben prima di diventare deputato e tra i più intimi di Elly Schlein al Nazareno, Furfaro era un pressoché oscuro militante. Il suo nome, infatti, compare tra le voci delle spese contestate a Monica Cerutti, unica consigliera di Sel e assessore, relativamente a un rimborso in Tunisia a «favore di tale Marco Furfaro (per euro 240) e altri importi erogati al medesimo soggetto in relazione ad altri viaggi, nonché ricariche telefoniche effettuate a favore di beneficiari non identificati». Quando era scoppiato il caso, la Cerutti aveva spiegato che Furfaro era un collaboratore del gruppo, nonostante abitasse a Roma, e la cosa pur destando molta sorpresa venne archiviata (come gran parte delle posizioni dei consiglieri di centrosinistra). Insomma, la morale di quella lunga, tortuosa e controversa inchiesta (i criteri che hanno portato a condanne e assoluzioni sono talmente sfuggenti da apparire arbitrari) è solo una: c’è chi dei rimborsi ha beneficiato lisciando il pelo a certa magistratura e chi ci ha lasciato le zampe. Bau, bau.