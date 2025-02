SANITÀ

Cuori infranti, ci pensa il cardiologo. Visite gratis per San Valentino

Innamorati e single potranno usufruire di consulti telefonici e screening cardiologici. Iniziativa promossa dalla Fondazione Hcf. In Piemonte aderiscono molti presidi ospedalieri. Particolare attenzione alle donne, le cui patologie sono spesso trascurate

Innamorati dai cuori infranti? Ci pensa il cardiologo, se non a curare le pene d’amore almeno a scoprire se il batticuore nasconda problemi seri di salute. La “Fondazione per il Tuo cuore Hcf”, onlus dei cardiologi ospedalieri Anmco, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, dal 10 febbraio al 16 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia anche in Piemonte l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2025”, giunta alla sua diciannovesima edizione.

Durante la settimana la Fondazione attiverà il numero verde 800.05.22.33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente, da lunedì 10 a venerdì 14 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno 600 cardiologi Anmco delle strutture aderenti, con 1.300 ore di consulenza cardiologica gratuita. L’iniziativa si svolgerà anche in presenza per l’intera settimana e in alcune cardiologie si eseguiranno gratuitamente screening cardiologici personalizzati e dibattiti ed eventi di formazione sulle diverse tematiche.

Quest’anno la fondazione punta l’attenzione sulla prevenzione di genere, poiché spesso le donne trascurano la loro salute e tendono a ritardare l’accesso alle cure cardiovascolari, anche a causa della sintomatologia che frequentemente si differenzia da quella maschile, venendo sottovalutata.

Le cardiologie aderenti in Piemonte sono quelle del Mauriziano, del Maria Pia Hospital, del Giovanni Bosco, del Maugeri Major, del San Luigi di Orbassano, di Ivrea, di Susa, di Rivoli, nel Torinese, di Casale Monferrato (Alessandria), di Asti, di Ponderano (Biella), di Cuneo, di Mondovì, di Borgomanero e Gattico Veruno (Novara).