SANITÀ

Più di 17 miliardi in medicinali

Nei primi nove mesi del 2024 in Italia la spesa farmaceutica è aumentata del 7% rispetto all'anno precedente. Differenze anche importanti tra le varie regioni. Contenuto l'aumento (3%) per la sanità piemontese anche nelle prescrizioni

In meno di un anno, in Italia, la spesa per i farmaci ha superato i 17 miliardi, arrivando nei primi nove mesi del 2024 alla soglia di 17,625 con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Di questa cifra monstre, la somma necessaria per coprire la spesa farmaceutica convenzionata è stata di 5,940 miliardi con un incremento di 159,2 milioni.

Entrando nel dettaglio delle singole regioni emerge come la maggior parte abbia segnato un aumento rispetto allo stesso periodo del 2023. Le regioni dove l’incremento è stato più rilevante sono il Molise (+8,6%), la Sardegna (+7,4%), le Marche (+5,8%), la Valle d’Aosta (+5,7%), la Provincia Autonoma di Bolzano (+5,6%) e la Provincia Autonoma di Trento (+5,2%). Poi con percentuali leggermente minori l’Umbria (+4,6%), il Veneto (+4,0%), l’Emilia-Romagna(+3,9%), la Calabria (+3,9%), la Campania (+3,9%), la Toscana (+3,5%), la Liguria (+3,3%), con il Piemonte che rispetto alla gran parte delle altre regioni appare più parco con un +3,0% a fronte di un passaggio dai 394,766 milioni del 2023 ai 406,547 del 2024. Il Piemonte, tuttavia, è preceduto nella classifica dei virtuosi dal Friuli-Venezia Giulia (+2,8%), dall’Abruzzo (+2,7%), e poi Basilicata (+2,7%), Puglia (+2,3%), Lazio (+1,6%) e Sicilia (+3,1%). L’unica regione in cui si è assistito a una flessione della spesa rispetto all’anno precedente è la Lombardia con un segno negativo davanti allo 0,3%.

Più che prevedibile, alla luce di questi numeri, l’aumento di un altro dato che emerge dal rapporto dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco e che riguarda le ricette. Con un totale di 431 milioni, sono cresciute in un anno dell’1,6%. Anche in questo caso non pochi i divari tra le diverse regioni. A fronte della media nazionale appena citata, c’è chi come la Sardegna ha raggiunto un picco di aumento del 6,1% e chi proprio come il Piemonte ha registrato un incremento che non supera lo 0,6%, tra i più bassi del Paese, mentre la Lombardia registra un 2,8% e il Veneto il 2,7%. Meglio del Piemonte, che è passato da 29.212.563 prescrizioni del 2023 a 29.385.917 prescrizioni, tra le grandi regioni solo l’Emilia-Romagna unica a segnare un decremento rispetto al 2023 dello 0,1%.