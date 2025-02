Fregolent-Borghi-Scalfarotto (Iv), il Pd piemontese è No Tav?

"Che a Torino esista una sinistra dichiaratamente No Tav non stupisce, quello che lascia attoniti è che la presidente del partito piemontese si presti a mettere in dubbio la validità dell'opera partecipando a un convegno su posizioni dichiaratamente contrarie e con relatori dell'area critica". Lo dichiarano i senatori di Italia Viva, Silvia Fregolent, Enrico Borghi e Ivan Scalfarotto, commentando la notizia della partecipazione di Nadia Conticelli, consigliera regionale e presidente dell'assemblea in Piemonte, come relatrice del convegno "Torino: Tav o Metro?" previsto il 17 febbraio. "Il partito democratico a guida Schlein ha fatto un'inversione a 'u'? - si chiedono - Evidentemente sono lontani i tempi in cui il Pd era primo sostenitore di quella che è ormai riconosciuta come un'opera imprescindibile, strategica per il Piemonte e per l'Italia