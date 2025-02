Ferisce poliziotti a martellate, l'aggressore sarà operato

Uno dei poliziotti feriti a martellate questa mattina sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, alla stazione di Viverone sud, ha un trauma cranico, ma è sveglio e non intubato. A quanto si apprende da fonti ospedaliere del Cto di Torino, sta eseguendo un esame tac e al momento non c'è una prognosi. Il francese di 26 anni, che ha aggredito gli agenti e che è stato ferito da un colpo di pistola da uno dei poliziotti, sta per entrare in sala operatoria, sempre al Cto, per un intervento chirurgico alla gamba destra, dov'è rimasto conficcato il proiettile. La prognosi per il giovane è di trenta giorni. La bretella autostradale nel frattempo è stata interamente riaperta al traffico e resta chiusa soltanto l'area di sosta dove sono in corso accertamenti.