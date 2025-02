AMORE & AFFARI

Bancarotta e truffa, Segre nei guai

Cornuto e mazziato. La fine della storia con Seymandi si porta dietro grane negli affari e con la giustizia. L'acquisizione della Savio (con tanto di contributo di Finpiemonte) è al centro di un'indagine della Procura di Torino

Proseguono i guai per il finanziere Massimo Segre, diventato noto alle cronache per aver fatto saltare il suo matrimonio durante la festa di fidanzamento, accusando davanti a tutti l’ex compagna Cristina Seymandi di averlo tradito. Il tutto immortalato in un video pubblicato dallo Spiffero nell’estate del 2023 e diventato subito virale.

Nella coppia Segre-Seymandi amore e affari sono andati fin dall’inizio a braccetto, così quando il cuore si è spezzato anche certi “segreti” sono venuti a galla trasformando la cronaca rosa in cronaca giudiziaria. Il nome di Segre è stato iscritto nel registro degli indagati dai pm di Torino con l’accusa di bancarotta e truffa ai danni dello Stato per il salvataggio – attraverso un concordato preventivo – della Thesan Savio, azienda di Chiusa San Michele (Torino) che produce componenti per serramenti e di cui il commercialista è stato presidente tra 2018 e il 2020 per poi farsi garante del risanamento. Le verifiche riguardano anche il finanziamento di 2 milioni che Finpiemonte (finanziaria della Regione) ha concesso nel 2022 per il rilancio dell’azienda.

Un contributo suggellato in pompa magna dalla visita dell’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano nella sede dell’azienda quando della bufera non s’avvertivano neanche le avvisaglie. Nel fascicolo è indagato anche l’ex ad della Savio Aimone Balbo di Vinadio. Il caso si intreccia con un’altra partita di fronte al Tar in cui Finpiemonte – che ha sempre rivendicato la correttezza formale dell’assegnazione di quel contributo, tramite bando – ha chiesto alla Savio di restituire i due milioni e l’azienda ha presentato ricorso.

L’indagine è nata proprio all’indomani della rottura tra Segre e Seymandi (estranea all’inchiesta). È stata proprio l’imprenditrice (senza impresa) a depositare una denuncia in Procura contro il suo ex mettendo a disposizione degli inquirenti le sue chat. E leggi una volta, leggi un’altra qualcosa è venuto fuori.

La storia l’aveva ricostruita proprio lo Spiffero nell’estate del 2023, collegando subito gli affari di cuore con quelli di pecunia. E la storia risale a tre anni prima, era il 2020, quando la Savio affondava sotto il peso di oltre 100 milioni di debiti. Nello stesso anno Segre, che allora era commissario liquidatore, costituisce la società Hope destinando l’80% delle quote al figlio Giulio salvo poi “convincerlo” a cedere la sua parte a Seymandi nell’anno successivo quando i sentimenti avevano iniziato a insinuarsi negli affari di famiglia. Ed è stato proprio Segre senior – come si legge dalle carte relative al concordato di Savio – a offrire garanzie e fidejussioni per consentire alla Hope dell’amata (allora) Cristina di ottenere il controllo della Savio. Nel 2021 l’azienda valsusina, che aveva registrato perdite per 2,8 milioni a fronte di un fatturato di 24,5 milioni, passa dalla Fp Holdingdi Segre alla Hope (della fidanzata) di Segre. Il concordato preventivo si chiude con qualche briciola per i creditori, mentre la Hope ottiene 2 milioni pubblici per riprendersela sborsando poco più di 10 milioni, 10.485.000 euro per l’esattezza. Tutto regolare? È ciò su cui sta indagando la Procura.