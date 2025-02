Regione Piemonte, 49 progetti contro bullismo e cyberbullismo

Sono 49 i progetti contro bullismo e cyberbullismo approvati dalla Regione Piemonte, presentati dalle scuole del primo ciclo sia statali che paritarie. I contributi serviranno a realizzare azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni dilaganti che assumono a volte tratti drammatici. Ammontano a 234mila euro le risorse stanziate dalla Regione per finanziare i progetti e ogni scuola il cui progetto è stato approvato avrà a disposizione un importo non superiore a 5.000 euro che potrà utilizzare nell'anno scolastico 2023-2024. Dei 49 progetti finanziati, 39 sono provenienti da scuole statali, dieci da paritarie, suddivisi tra le province di: Alessandria, un progetto (statale), Asti, tre (statali), Biella cinque (statali), Cuneo cinque (statali), Novara tre (due statali, una paritaria), Città metropolitana di Torino 28 (19 statali, nove paritarie), Verbano-Cusio-Ossola due (statali), Vercelli due (statali). La giunta regionale ha approvato inoltre lo schema di protocollo d'intesa tra Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Regione Piemonte comando legione carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta", Questure del Piemonte, centro operativo per la sicurezza cibernetica polizia postale e delle comunicazioni - Piemonte e Valle d'Aosta, Procura per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, per realizzare azioni comuni per l'educazione alla legalità, la prevenzione dei comportamenti a rischio, il contrasto ai bullismi e a tutte le forme di violenza. "La scuola deve essere un luogo sicuro e sereno, dove ogni studente possa sentirsi accolto, rispettato e parte integrante di un contesto - ha affermato Elena Chiorino, vicepresidente e assessora all'Istruzione e Merito della Regione Piemonte -. Il fenomeno del bullismo, oggi soprattutto nella sua forma digitale, rappresenta - ha aggiunto - una delle principali minacce al benessere dei nostri ragazzi, e per questo la Regione Piemonte è in prima linea nel contrastarlo. Abbiamo voluto offrire alle scuole del nostro territorio strumenti concreti per affrontare una sfida complessa e spesso drammatica. Questi fondi sosterranno progetti mirati a promuovere l'educazione civica digitale, il rispetto della persona e la cultura della legalità, valorizzando le diversità e contrastando ogni forma di discriminazione".