URNE VIRTUALI

Forza Italia perde slancio, Calenda appaiato a Renzi

La Supermedia dei sondaggi fotografa una situazione di stallo: resta un abisso (17%) la distanza tra le due coalizioni. Tajani perde un decimale a settimana e vede col binocolo la doppia cifra. I due galletti del fu Terzo Polo con 2,6% ciascuno

Dopo il picco della settimana scorsa, dovuto, come si era sottolineato, alla composizione del paniere dei sondaggi e non al caso Almasri, i dati di tutti i partiti tornano sui valori visti a inizio anno, con scostamenti molto contenuti. I due partiti maggiori – Fratelli d’Italia e Pd – sono praticamente stabili e inchiodati: quello di Giorgia Meloni poco sotto al 30% (29,5) e quello di Elly Schlein al 23,3%. Oltre 17 punti separano le due coalizioni. Analizzando il medio periodo, si notano due tendenze: nell’ultimo mese, sia Forza Italia sia Azione hanno leggermente perso consenso, al ritmo di un decimale a settimana. Per il partito di Carlo Calenda, peraltro, questo si traduce in un ex aequo con Italia Viva, entrambi al 2,6%.

Supermedia Liste:

FdI 29,5 (-0,1)

Pd 23,3 (+0,1)

M5s 11,5 (+0,2)

Forza Italia 9,2 (-0,2)

Lega 8,6 (+0,1)

Verdi/Sinistra 6,1 (=)

Azione 2,6 (-0,2)

Italia Viva 2,6 (+0,2)

+Europa 1,9 (=)

Noi Moderati 1,1 (-0,1)

Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 48,4 (-0,3)

Centrosinistra 31,2 (-0,1)

M5s 11,5 (+0,2)

Terzo Polo 5,2 (=)

Altri 3,7 (+0,2)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (23 gennaio 2025). NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 23 gennaio al 5 febbraio, è stata effettuata il giorno 6 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 29 gennaio), Eumetra (30 gennaio), Euromedia (28 gennaio), Ipsos (1 febbraio), Noto (4 febbraio), Piepoli (31 gennaio), Sgw (27 gennaio e 3 febbraio) e Tecnè (25 gennaio e 1 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it