Coni, Zaia apre a Malagò. Abodi spranga la porta

Il Doge, che qualcuno vedeva di buon occhio a capo dello sport italiano, pronuncia un endorsement per la conferma di Megalò. Ma la missione pare impossibile. Nell'affollata corsa per la successione Buonfiglio e Pancalli per ora staccano tutti

È durata poco l’euforia per un vento che sembrava essere cambiato. La dichiarazione del governatore del Veneto Luca Zaia, fino a qualche tempo fa evocato come suo possibile successore, che gli serve un assist d’oro – “mi auguro che il presidente resti” – e il numero uno del Cio Thomas Bach che gli fa eco definendolo un “leader capace”. Dunque c’è davvero spazio per una proroga al mandato di Giovanni Malagò al Coni, per consentirgli di arrivare almeno alle Olimpiadi di Milano-Cortina che inizieranno esattamente tra un anno? Chissà, magari Giorgia Meloni ne ha parlato direttamente con il presidente Bach, grande estimatore di Malagò? “No, non ne hanno parlato” è stata la risposta lapidaria del ministro Andrea Abodi, un altro che in questa partita gioca un ruolo importante, sul quale però il numero uno di Palazzo H non ha mai potuto contare. Anzi. Se qualcuno s’aspettava che l’approdo in Italia del gran capo dello sport mondiale, per la cerimonia One Year to Go a un anno dai prossimi Giochi invernali, potesse in qualche modo sbloccare l’impasse ha dovuto ricredersi.

Resta una missione improba quella di Malagò, che ha fissato il più in là possibile le elezioni per la sua successione, il 26 giugno, per prendersi tutto il tempo necessario a cercare una strada che gli consenta di rimanere in sella. Intanto, però, c’è chi inizia a muoversi seppur a passi felpati. Uno di questi è Luciano Buonfiglio, presidente della Federcanoa, che s’è fatto avanti premettendo che però “se c’è Malagò votiamo tutti per lui”. Una intemerata non troppo gradita dal diretto interessato che avrebbe voluto un fronte compatto al suo fianco fino all’ultimo da poter usare come elemento di pressione nei confronti del Governo. Quel fronte, però, sembra già guardare oltre ed è questo che lo lascia perplesso, d’altronde il sistema sportivo oggi non può fare a meno di Sport e Salute, ex Coni Servizi, che dipende direttamente dal governo ed elargisce la maggior parte dei finanziamenti; difficile che le federazioni in blocco si schierino contro una decisione dell’esecutivo. E dunque per Malagò non solo è sempre più concreto il rischio di perdere la poltrona, ma pure che gli sfugga di mano la corsa per la successione. Ma lui chi vorrebbe al suo posto? “Innanzitutto se stesso e ci proverà fino alla fine. In alternativa un grande vecchio come Franco Carraro, con l’obiettivo di riprendersi il posto tra quattro anni, oppure Diana Bianchedi che però in questo momento ha un incarico molto importante e ben retribuito nel comitato organizzatore delle Olimpiadi per lasciarlo” racconta allo Spiffero una fonte ben introdotta al Foro Italico.

Le grandi manovre sono iniziate come dimostra il passo avanti di Buonfiglio, ma ce ne sono altri interessati come Marco Di Paola (Sport equestri) o la vicepresidente del Coni Silvia Salis, seppur con scarse possibilità. A fasi alterne riprende a circolare anche il nome di Federica Pellegrini, che però in questo ruolo rischia dei conflitti d'interesse con alcune sponsorizzazioni. Siamo solo all’inizio. Buonfiglio, però, intanto si è mosso e può contare su un gruppo di piccole e medie federazioni che valgono circa 12-15 voti tra cui figurerebbero Alberto Miglietta (Pesistica), Sabatino Aracu (Sport rotellistici), Marco Giunio De Sanctis (Bocce), qualcuno dice anche Angelo Cito (Taekwondo) e Cordiano Dagnoni (Ciclismo) ma la situazione è ancora molto fluida anche perché ci sono federazioni che non hanno ancora rinnovato i propri vertici e la composizione dei grandi elettori è chiara solo al sessanta o settanta percento.

Resta al momento sullo sfondo, in attesa degli eventi, quello che per alcuni è il favorito cioè Luca Pancalli, l’attuale numero uno del Comitato paralimpico. Di certo c’è che Malagò non lo vuole e farà di tutto per non farlo eleggere. Un indizio? Ha fissato le elezioni del Coni lo stesso giorno di quelle del Cip: “Se vorrà scalare Palazzo H dovrà fare all-in”. Le candidature andranno formalizzate entro il 5 giugno.