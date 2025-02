CRONACA VERA

Crosetto non chiede soldi, truffe col nome del ministro

Contattate al telefono le vittime, tra cui professionisti e persone facoltose, per chiedere e ottenere denaro anche per decine di migliaia di euro. I raggiri, in alcuni casi, sono andati a buon fine. Non c'è pace per il gigante di Marene

Richieste di decine di migliaia di euro a facoltosi imprenditori o professionisti a nome del ministro della Difesa, Guido Crosetto, o del suo staff. È l’ipotesi di un maxi-raggiro su cui indaga la Procura di Milano che oggi pomeriggio ha aperto un fascicolo contro ignoti per truffa aggravata. Le indagini sono state affidate dopo le prime denunce dal procuratore Marcello Viola al sostituto Giovanni Tarzia con l’ausilio dei carabinieri. Dalle prime informazioni un paio di imprenditori, contatti telefonicamente, sarebbero già caduti nel tranello, bonificando diverse decine di migliaia di euro sui conti indicati.

Sono almeno 5 i “grandi imprenditori” contattati a nome dello staff di Crosetto, con richieste di ingenti somme di denaro. Lo scrive su X l’inquilino di Palazzo Baracchini in riferimento all’inchiesta per truffa aggravata contro ignoti aperta dalla Procura di Milano. Crosetto parla di “assurda vicenda” e di una “grave truffa in corso” per la quale sono stati informati “magistratura e carabinieri”. Il primo caso sarebbe avvenuto martedì. Crosetto afferma di aver ricevuto la “chiamata di un amico, grande imprenditore, che mi chiede perché la mia segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare”. “Gli dico che era assurdo, avendolo io – prosegue il ministro – e che era impossibile. Verifico per sicurezza e mi confermano che nessuno lo ha cercato. Archivio la cosa”. “Dopo un’ora – continua l’esponente di governo – mi dicono che c’è un noto imprenditore, che non conosco, che vorrebbe mettersi in contatto con me. Autorizzo a dargli il mio cellulare. Mi chiama e mi racconta di essere stato chiamato da me e poi da un generale”. Colloqui a cui sarebbe seguito “un bonifico molto elevato a un conto”. Crosetto gli riferisce che si tratta di una “truffa” e avvisa i carabinieri che “raccolgono la denuncia”. Un vero e proprio stillicidio: “Mercoledì sera accade una cosa simile – prosegue il racconto – sempre un grande imprenditore contattato da un sedicente funzionario del ministero della difesa, Giovanni Montalbano, che chiedeva il cellulare del padre”. “Oggi è accaduto altre due volte – conclude il ministro della Difesa – due grandi imprenditori contattati a nome mio. Di tutto sono informati magistratura e carabinieri ma preferisco rendere pubblici i fatti perché nessuno corra il rischio di cadere nella trappola”.

Crosetto pare essere uno “specchietto” molto ambito dai truffatori. A dicembre scorso denunciò che un suo contatto su Facebook, ingannato da un finto post del ministro, cadde nella trappola di un investimento. Meta cancellò il post segnalato dal ministro della Difesa ma subito ne comparvero di nuovi. «Dei delinquenti patentati possono pubblicare video così per ingannare le persone più ingenue – commentò all’epoca –. Io pensavo che fosse impossibile che qualcuno ci cascasse ma poi ho ricevuto un messaggio da una persona che conosco che mi chiedeva: “Se lo dice lei allora posso farlo”. È ingiusto che tali truffe possano essere fatte senza che le piattaforme su cui vengono postate debbano rispondere in solido». Crosetto passò all’attacco ma i post si moltiplicarono. In uno a pagamento (“sponsorizzato”) su Fb una non meglio precisata società “ImageGen” parlava di un progetto di Giorgia Meloni e Sergio Mattarella per guadagnare molti soldi. Bastava versare 250 euro ed il gioco è fatto. Poi partiva il video con Meloni che, generata dall’IA, spiegava come fare ad aderire.