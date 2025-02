Rsa, in Italia 408mila posti letto

Al primo gennaio 2023 i posti letto attivi in Rsa sono 12.363 con un'offerta di circa 408mila, sette ogni mille persone residenti. L'offerta è maggiore nel Nord-est, con 10 posti letto ogni mille residenti, nel Sud scende a tre a dimostrazione dell’enorme differenza che ancora c’è tra settentrione e meridione. Gli ospiti sono 362.850, con un incremento dell'1,8% rispetto all'anno precedente, tre su quattro sono anziani, il 19% ha un'età tra i 18 e i 64 anni e il restante 5% circa è composto da minori. È quanto emerge dal rapporto dell'Istat sulle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie nel nostro Paese.



All’interno ci lavorano quasi 337mila lavoratori, ai quali si sommano quasi 33mila volontari e circa 3.700 operatori del servizio civile. L’81% degli ospiti anziani non è autosufficiente, circa 174mila anziani sono ultraottantenni. Complessivamente sono più di 19mila gli ospiti minori: la metà di loro non presenta significativi problemi e sono prevalentemente minori stranieri privi di una figura parentale di riferimento o di ragazzi allontanati da un nucleo familiare che non è in grado di assicurare loro un'adeguata cura. Il 32% invece è composto da giovani con problemi di dipendenza che hanno intrapreso un percorso riabilitativo, mentre il 17% è costituito da minori con problemi di salute mentale o con disabilità che necessitano di specifiche cure o assistenza. La componente femminile risulta più contenuta, quasi due ragazzi accolti su tre sono maschi.