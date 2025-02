URNE

Politiche e Comunali nel 2027, ipotesi Regionali al 2026

Mai più una campagna elettorale sotto l'ombrellone. Il governo pensa a un election day tra due anni a costo di chiudere con qualche mese di anticipo la legislatura. E la prossima primavera prove generali con le elezioni in Campania, Puglia, Veneto e Marche

Election day per accorpare in un unico appuntamento Politiche e Amministrative. Anticipare a marzo del 2027 la scadenza dell’attuale legislatura in modo da tenere il voto a giugno e lasciare al prossimo governo la responsabilità della legge di bilancio. Evitando una nuova campagna elettorale sotto l’ombrellone e accorpando la votazione per il prossimo parlamento con la tornata dei Comuni. Per quanto manchi ancora parecchio tempo, diverse fonti del centrodestra spiegano che nelle varie riunioni di maggioranza prende sempre più corpo questo scenario. Ipotesi che, tra l’altro, è stata rilanciata anche al tavolo del centrodestra, secondo quanto apprende l’Agi, tenutosi alla presenza del ministro Roberto Calderoli sul tema delle Comunali.

Nel 2022 si è votato il 25 settembre ma l’orientamento, conferma anche un esponente di governo, sarebbe quello di non ripetere più lo schema di quando, dopo le dimissioni da parte dell’allora presidente del Consiglio Mario Draghi, gli italiani furono chiamati bruscamente alle urne. Furono necessari tempi rapidi collegati alla necessità di preparare la Finanziaria entro il 31 dicembre, senza la quale il nostro Paese sarebbe obbligato a passare all’esercizio provvisorio. Una chiusura di alcuni mesi (per tempi tecnici) anticipata della legislatura, alla quale il Quirinale non si opporrebbe, farebbe comunque maturare il diritto alla pensione (al compimento dei 60 anni) ai parlamentari al primo mandato (scatta dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno).

L’opzione – secondo quanto si apprende – è sul tavolo del Governo, seppur ogni tipo di valutazione è prematura. In quel caso si potrebbe andare, spiega uno dei maggiorenti della coalizione, a un election day con le Comunali del 2027. Da Roma a Milano, fino a Napoli, Bologna, Venezia e Torino, sono oltre duemila i Comuni che andranno al voto oltre i cinque anni del naturale mandato, ovvero nell’arco dei sei mesi successivi. Il ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti sulle amministrazioni comunali andate al voto nel 2020/21: i Comuni come Alessandria che hanno votato nel secondo semestre del 2020 andranno al rinnovo nella primavera del 2026 (sempre in un unico giorno), quelli che hanno votato nel secondo semestre del 2021, rieleggeranno i propri organi nella primavera del 2027. In Piemonte è il caso oltre che del capoluogo di regione governato da Stefano Lo Russo (Pd) anche di Novara (sindaco il leghista Alessandro Canelli), e di altri Comuni (Domodossola, Trecate, Pinerolo, Nichelino, Beinasco, Carmagnola, Ciriè, Rivalta, San Mauro)

Per quanto riguarda quest’anno i fari sono puntati soprattutto sulle Regionali: Valle d’Aosta, Marche, Toscana, Puglia, Campania e Veneto. Per quest’ultima regione era circolata l’ipotesi di uno slittamento nel 2026 per permettere – sulla base di una legge regionale che sancisce come le elezioni debbano tenersi in primavera – al governatore Luca Zaia di presenziare alle Olimpiadi Milano-Cortina. Il dossier è al vaglio del dipartimento affari enti locali del Viminale ma anche il ministro per gli Affari regionali Calderoli, nella riunione di ieri avrebbe sottolineato – riferisce uno dei partecipanti all’incontro – che la strada non è percorribile. E dunque per l’alleanza resta da sciogliere il nodo del terzo mandato.