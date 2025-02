TRAVAGLI DEMOCRATICI

"Cara Schlein, la pacchia è finita".

Riformisti Pd liquidano Bonaccini

In due anni l'ex governatore non ha proferito parola, appiattendosi sulla segretaria e poi ha scelto la strada dell'esilio a Bruxelles. Ora i moderati aprono una fase nuova. Tutti sotto lo stesso tetto, Alfieri capo della corrente. In Piemonte la troika Valle-Rossa-Canalis

Tutti sotto lo stesso tetto, purché non sia più Stefano Bonaccini il padre padrone. Semmai gli verrà riservato un ruolo di padre nobile, quello che il giorno della festa si mette a capotavola ma poi resta lì a mangiareé frutta secca mentre gli altri componenti della famiglia si riuniscono per decidere. È il massimo che possono concedergli sindaci e dirigenti che due anni fa s’erano compattati al suo fianco e che presto si sono ritrovati in un angolo dopo il successo di Elly Schlein. In questi due anni, l’ex governatore dell’Emilia-Romagna non si è visto né sentito, mentre sui territori – da Nord a Sud – i suoi venivano presi a schiaffi dagli ascari della segretaria. Alle richieste d’aiuto hanno fatto seguito lunghi giorni di silenzio e chi l’avrebbe dovuto rappresentare al Nazareno – leggi Davide Baruffi – è stato ben presto accusato di intelligenza col nemico.

Per questo l’incontro di stamani all’Hotel Royal Santina di Roma, due passi dalla Stazione Termini, segna un momento di svolta in quella composita area che fu maggioranza con Matteo Renzi e che è rimasta afona nel nuovo corso schleiniano. Sono i riformisti di varia estrazione, dai cattolici di Graziano Delrio agli ex renziani di Base Riformista (Lorenzo Guerini, Maria Elena Boschi). Ed è proprio uno di loro, Alessandro Alfieri, a rilevare il testimone di Bonaccini e a sancire il cambio di passo. La necessità di strutturarsi sul territorio era stata la richiesta che dalle varie province veniva periodicamente recapitata all’ex governatore dell’Emilia-Romagna.

“Ora lo faremo davvero” spiega uno dei presenti; e così ogni regione avrà il suo coordinamento scelto rigorosamente in base al Cencelli democratico come dimostra il Piemonte dove l’ex coordinatore della mozione Bonaccini Daniele Valle sarà affiancato dalla fassiniana Rita Rossa e dalla cattodem Monica Canalis. Quando prende la parola l’ex ministro Guerini è tra i più duri, chiede un passaggio da “atteggiamento unitario a reale gestione unitaria” e dispensa sale su una ferita aperta di questa amministrazione: “Ogni volta che si parla di politica estera nei gruppi c’è da tremare”. I relatori si avvicendano sul palco: “Finora il Pd di Shlein ha svolto un attivismo intenso ma questo attivismo non andrà oltre il 24% - dice Giorgio Gori -. Anzi ha adottato una linea che ha messo in discussione l’identità originaria del Pd”. Poi mena su crescita e produttività. Parole che segnano la fine di una pace durata due anni.

Il nome della grande area che racchiuderà tutti coloro che non hanno votato Schlein resta Energia Popolare, il brand con cui Bonaccini si era candidato alle primarie. Insomma, nel nome di Bonaccini per andare oltre Bonaccini. In questi due anni la segretaria ha fatto tutto da sola e lui ha diligentemente ricoperto la carica di presidente senza mai pestarle i piedi e ora anche quella carica traballa, mentre cresce l’opzione di Paolo Gentiloni. Da sola Schlein ha anche capito quando era ora di uscire dalla trincea arcobaleno che s’era scavata appena approdata al Nazareno per inaugurare una fase nuova in cui aprire un canale con le imprese (tramite Andrea Orlando) e fare proprio il tema della sicurezza, assoldando i sindaci che da anni chiedono maggiore sensibilità ai dirigenti nazionali su un argomento che “non possiamo regalare alla destra” e con il quale “Lega e Fratelli d’Italia si sono già presi le periferie delle nostre città”.

L’appuntamento di oggi ha seguito settimane di grande fermento nell’area riformista del Pd, a partire dalla discesa in campo di Ernesto Maria Ruffini con le sue dimissioni da capo dell’Agenzia delle Entrate. Gli appuntamenti di Milano e Orvieto, il ritorno dei liberal di Libertà Eguale capitanati da Stefano Ceccanti ed Enrico Morando, sono state le avvisaglie di un fervore che attendeva risposte. “Ora voltiamo pagina”.