Assalto a gazebo FdI, "sembravano gli anni Settanta"

"Sembrava di essere tornati agli anni Settanta e quasi non riuscivo a crederci. La cosa più gentile che ci dicevano era 'fascisti di m ...'". Così un attivista di Fratelli d'Italia, ultrasessantenne, ha commentato il parapiglia che si scatenò il 13 febbraio 2021 a Torino per opera di un gruppo di antagonisti davanti a un gazebo allestito dal partito in città al mercato di piazza Foroni. L'uomo è intervenuto oggi in tribunale per testimoniare al processo che vede imputati due anarchici per il reato di rapina. Nella ricostruzione dell'accusa, il gruppetto di antagonisti tentò di portare via due bandiere; il banchetto inoltre fu rovesciato con una pedata. Un giovane attivista di Fratelli d'Italia fu colpito alla nuca da una catena rigida a forma di 'U', di quelle che si usano per legare le biciclette; riportò un trauma cranico e in ospedale gli applicarono due punti di sutura. "Ero il più vecchio i tutti - ha affermato il testimone - e tentai di discutere con loro civilmente. Mi pareva anche di esserci riuscito. Comparve uno sconosciuto tutto vestito di nero e pochi secondi dopo scoppiò il caos. Devo dire che, secondo me, a salvarci sono stati dei ragazzi nordafricani di un banco di frutta e verdura: sono intervenuti e li hanno spinti via. Gli sono davvero grato per questo". Alcune domande dell'avvocato difensore dei due anarchici, Claudio Novaro, sembrano avere introdotto la tesi della provocazione: uno degli antagonisti avrebbe detto ai militanti di Fratelli d'Italia che erano "mafiosi come Rosso" (ex assessore regionale processato per voto di scambio - ndr), ricevendo una risposta che chiamava in causa "sua sorella".