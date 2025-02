Banca d'Asti, utile 2024 a 50,2 milioni, di gruppo 51,2 milioni

Il gruppo Cassa di Risparmio di Asti nel 2024 ha fatto registrare un utile consolidato netto di 51,2 milioni di euro, con quello di Banca di Asti a 50,2 milioni di euro. Gli indicatori patrimoniali sono in crescita, con il Cet 1 ratio consolidato al 15,3% (14,9% a fine 2023), Tier 1 ratio al 17% (era stato 16,5% nel 2023) e total capital ratio al 17,3% (17,4% nel 2023). L'npl ratio netto consolidato è del 2,92% (2,77% individuale di Banca d'Asti), il coverage medio dei crediti deteriorati è al 45,6% (Banca d'Asti 47,1%) e le sofferenze ammontano allo 0,45% dei crediti netti complessivi (Banca d'Asti 0,4%). Il margine di interesse si attesta a circa 297 milioni di euro, in crescita rispetto ai 271,4 milioni di euro del 2023 e migliore anche rispetto alle aspettative del gruppo. Il totale dell'attivo è di circa 13 miliardi di euro (+298 milioni sul 2023), mentre la massa fiduciaria è in sensibile aumento rispetto al 31 dicembre 2023 (+886 milioni), con un totale complessivo di raccolta pari a 17,4 miliardi, sostenuta in particolare dall'aumento del risultato della raccolta indiretta (+9,5%), con 5,2 miliardi di raccolta gestita (+9,8%) e 3,1 miliardi di raccolta amministrata (+9,0%). La raccolta diretta è sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2023 e si attesta a 10,7 miliardi di euro. Anche i crediti verso la clientela restano invariati rispetto al 2023 e ammontano a 7,4 miliardi. Il dividendo previsto è di 0,40 euro per azione, pari a 28,2 milioni di euro(+33% rispetto allo scorso esercizio), a conferma del trend di crescita programmato nell'arco del Piano Strategico 2022-2024.