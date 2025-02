ACCADEMIA & POLITICA

L'Upo sta serena con Letta

Toccherà all'ex segretario del Pd e premier impallinato da Renzi pronunciare la prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Piemonte Orientale. Parlerà di Europa e valore della conoscenza, evitando come la peste il dibattito sul suo partito

Sarà Enrico Letta l’ospite d’onore all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Piemonte Orientale, la ventisettesima dalla sua fondazione. La cerimonia, che si svolgerà giovedì prossimo, 13 febbraio alle 11 presso il Teatro Civico di Vercelli, segna il debutto nelle vesti di rettore del professor Menico Rizzi. L’ex segretario del Pd e presidente del Consiglio tra il 2013 e il 2014, oggi dedito alla carriera accademica – è decano della School of Politics, Economics and Global Affairs presso l’IE University di Madrid, nonché presidente dell’Istituto Jacques Delors – pronuncerà una prolusione dal titolo “Il rapporto sul futuro del mercato unico dell’Unione europea - Il valore della conoscenza e il ruolo delle università”. Un’analisi del testo di cui è autore lo stesso Letta, 145 pagine, su incarico della Presidenza di turno del Consiglio europeo e della Commissione, studio propedeutico della nuova Agenda Strategica del Consiglio europeo per gli anni 2024-29.

La tappa piemontese arriva ultima in una fitta agenda di appuntamenti analoghi, dall’UniTrento a relazioni e presentazioni di saggi e studi. Un impegno, quello nell’insegnamento e nell’elaborazione di contenuti europei, per tenersi a distanza siderale dal suo partito, evitando come la peste le dinamiche interne che hanno ripreso a vorticare, secondo la migliore tradizione del Pd, puntando dritto all’attuale leadership del Nazareno.

Prima dell’intervento dell’ex premier Rizzi svolgerà la consueta relazione che toccherà i punti principali del Piano programmatico 2025-2030, appena varato dalla nuova governance di Ateneo. Una didattica innovativa orientata verso l’interattività e la multidisciplinarietà, un incremento del fundraising, una forte spinta all'internazionalizzazione, il proseguimento dei programmai edilizi dell'Ateneo, un'attenzione particolare alla sostenibilità sono alcuni degli elementi che concorreranno nel prossimo sessennio a “co-creare l’Università-squadra”, al centro del programma rettore, entrato in carica lo scorso 1° novembre.

Da dicembre l’Upo ha anche una nuova direttrice generale, Mahée Ferlini, che nel suo intervento, strettamente collegato a quello del professor Rizzi, si concentrerà in particolare sulla gestione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario: la sua valorizzazione passerà, tra le altre cose, attraverso un incremento del “benessere organizzativo”, della formazione e dell’internazionalizzazione. Secondo il programma della mattinata toccherà a Paolo Facciotti, rappresentante in Senato Accademico, dare voce agli studenti, sottolineando i pregi dell’Upo – come il “valore della diversità e il coinvolgimento del corpo studentesco nei processi decisionali” –, senza tralasciare gli ambiti che necessitano di un miglioramento, come il sistema dei servizi, il tutorato e una didattica innovativa. I momenti salienti della cerimonia saranno accompagnati dal Coro dell’Università del Piemonte Orientale, diretto da Chiara Fassone e Marco Rezia.