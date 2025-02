FINANZA & POTERI

Banca d'Asti, utile a 50,2 milioni. Fondazione "regista" del risiko

Gli indicatori patrimoniali sono in crescita, aumenta la raccolta, per i soci dividendo di 28,2 milioni. L'istituto è piccolo però fa gola e circolano molti rumors. Il boccino in mano a Negro che dovrà ridurre le sue quote

Alle voci di corridoio e ai rumors che la vedono al centro di un (piccolo) risiko bancario, la Banca di Asti guidata da Carlo Demartini risponde con numeri che parlano chiaro: solidità patrimoniale, crescita della redditività e dividendo in forte aumento. Il CET1 ratio consolidato, l’indicatore che misura la solidità patrimoniale degli istituti di credito, si attesta al 15,3%, in crescita rispetto al 14,9% del 2023. Sono risultati che, in attesa dell’approvazione formale da parte del cda del prossimo marzo e dell’assemblea dei soci ad aprile, delineano un istituto in salute.

Nel 2023 il Gruppo Banca di Asti aveva chiuso con un utile netto di 79 milioni di euro, distribuendo un dividendo di 30 centesimi per azione, già in crescita del 50% rispetto al 2022. Per il 2024, i risultati preliminari indicano un utile netto consolidato di 51,2 milioni di euro e un dividendo atteso di 40 centesimi per azione, in aumento del 33,3% sull’anno precedente; in due anni, il dividendo distribuito agli azionisti sarà dunque raddoppiato.

Si tratta di una risposta concreta alle aspettative degli investitori, in particolare della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, azionista di riferimento, che di recente con il nuovo presidente Livio Negro ha lamentato una scarsa remunerazione dell’investimento. La crescita del dividendo darà soddisfazione, oltre che ai piccoli risparmiatori, anche gli altri azionisti istituzionali della banca: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Banco Bpm, Fondazione Crt e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Nonostante i numeri positivi, le voci di un possibile passaggio di mano della banca continuano a circolare. Nei mesi scorsi si era parlato di un forte interesse da parte di Banco Desio e Banca Popolare di Sondrio, con quest’ultima che ora entrata nel mirino di Bper, potrebbe ora abbandonare l’idea. La banca modenese, infatti, ha annunciato un’offerta pubblica di scambio su Popolare di Sondrio, con l’obiettivo di acquisire una partecipazione superiore al 50% dell’istituto valtellinese, valutato 4,5 miliardi di euro. L’operazione non è considerata ostile, in quanto Unipol è il principale azionista di entrambi gli istituti, con il 19,8% a Modena e il 19,7% a Sondrio.

L’eventualità di una cessione totale o parziale della Banca di Asti rimane comunque un’opzione sul tavolo, soprattutto per la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, che detiene la quota percentuale più rilevante del capitale (31,8%) e che, per ragioni di compliance con il Protocollo Mef-Acri del 2015, potrebbe valutare la vendita di una parte delle azioni per ridurre la concentrazione dell’attivo patrimoniale nella banca conferitaria. L’operazione però dovrebbe ottenere il via libera delle altre fondazioni azioniste e passare sotto il vaglio della Banca d’Italia. Una cosa è certa, il presidente Negro da quando si è insediato lavora per un’aggregazione con un altro soggetto bancario, per far confluire l’istituto astigiano in un gruppo più grande. E sulla stessa lunghezza d’omda sarebbe il sindaco della città Maurizio Rasero, storicamente attento a destini e assetti della banca che sente molto “sua”.

Nel frattempo, il dibattito attorno alla Banca di Asti si intreccia con le vicende della sua governance. Carlo Demartini, direttore generale dal 2007 e amministratore delegato dal 2015, è stato condannato il 31 maggio 2023 a due anni e otto mesi di reclusione per false comunicazioni sociali. Il manager ha presentato ricorso in appello il 16 ottobre e il processo dovrebbe tenersi ad aprile: la rilettura degli elementi tecnici e normativi potrebbe confermare, ridimensionare o ribaltare l’esito precedente.

Il ruolo di Demartini alla guida della banca è stato finora determinante nel delineare le strategie dell’istituto, focalizzandosi più sui risultati che sugli equilibri politici interni: un’indipendenza non gradita da tutti. L’aumento del dividendo e la solidità dei conti potrebbero perciò non essere sufficienti a dissipare le incertezze sul futuro dell’istituto, che continua a essere al centro di ipotesi di vendita. Per alcuni queste indiscrezioni potrebbero essere parte di un tentativo di mettere in difficoltà la governance e creare pressioni sull’amministratore delegato. Al momento, però, i numeri sembrano dare ragione a Demartini: la banca cresce, remunera gli azionisti e mantiene un ottimo profilo di solidità patrimoniale. Se Asti resterà autonoma o finirà nel risiko bancario, lo dirà il tempo.