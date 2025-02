Torino: sindaco Lo Russo a Nizza per Cooperazione frontaliera

Il sindaco Stefano Lo Russo è a Nizza per il Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese. “Al centro dell’incontro – spiega Lo Russo – ci sono i numerosi dossier di cooperazione tra i nostri due paesi e, in particolare, la collaborazione che avvieremo in vista dell’importante appuntamento con le Olimpiadi del 2030 sulle Alpi Francesi che come noto coinvolgeranno anche Torino con le gare del pattinaggio di velocità all’Oval. Siamo convinti che Italia e Francia, membri fondatori dell'Ue debbano, insieme, contribuire a rilanciare quel grande progetto culturale di unione che sta alla base dell'idea di Stati Uniti d'Europa”.



E proprio l’appuntamento olimpico del 2030 è al centro delle proposte che il sindaco, a partire dalla necessità di attivare un programma di promozione congiunto che valorizzi i territori attraverso eventi sportivi e culturali transfrontalieri di avvicinamento all’evento. La gestione dei grandi eventi come le Olimpiadi potrebbe poi essere tra gli argomenti oggetto di una formazione accademica specifica, nell’ambito di un programma di scambi tra le università di Torino e quelle di città francesi come Lione, Nizza, Marsiglia e Parigi. Sul fronte turistico, la proposta è di sviluppare pacchetti combinati Torino-Alpi Francesi per promuovere l’accesso a entrambe le destinazioni, sia per il turismo invernale che per quello estivo mentre sul piano culturale si inserisce la volontà di estendere il festival musicale Mito Settembre Musica alla città di Lione. Turismo ed eventi olimpici potrebbero dare infine anche l’opportunità, sul piano infrastrutturale, per promuovere modalità di trasporto a basso impatto ambientale integrando treni ad alta velocità, navette ecologiche e piste ciclabili lungo il percorso Torino-Lione-Alpi Francesi. Questa mattina, prima dell’incontro con i Ministri, Lo Russo ha incontrato nel Palazzo Civico di Nizza il sindaco della Città e della Città Metropolitana di Nizza Christian Estrosi.