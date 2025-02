SANITÀ

Visite di sera, sabato e domenica.

"In Piemonte si parte a fine mese"

Contro le liste d'attesa orari allungati. L'assessore Riboldi ha chiesto ai direttori delle Asl i piani entro una settimana. Misura introdotta in Veneto da Zaia e Mantoan già nel 2013. L'incognita della disponibilità dei medici con i sindacati sulle barricate

Orari più lunghi liste più brevi, elementare Watson. Più che la serafica sufficienza di Sherlock Holmes, per motivare la sua decisione di aprire in tutto il Piemonte gli ambulatori fino a tarda sera e pure il sabato e la domenica, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha sfoderato tutt’altro piglio passando subito a impartire ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere precise disposizioni e relativa tabella di marcia.

Entro una settimana dovranno presentare, ciascuno per la propria azienda, il piano con le prestazioni e relativi orari da fornire allungando a sera la presenza di medici, infermieri e le altre professionalità necessarie, così come aprendo alle visite anche il fine settimana. A loro Riboldi ha detto chiaramente che intende partire entro fine mese. Non una novità, tantomeno una sorpresa quella arrivata nell’incontro convocato a poche ore dal weekend con una scelta che radio Asl descrive non quel che si dice un gradito omaggio da più di un manager pronto per il rientro a casa o già con gli sci sul tetto della macchina. Ma anche questo, forse, è un segnale di come andrà inteso il fine settimana all’epoca delle vacche magre e delle liste d’attesa gonfie. O, forse, era solo la prima pagina vuota dell’agenda dell’assessore che appena arrivato s’è trovato quelle del Cup stracolme, i pazienti che protestano e chi vuole avere le prestazioni in tempi accettabili costretto, se può, a pagare la visita. “Da qui all'estate si lavorerà sabato, domenica, la sera, in forma volontaria, pagati con prestazioni aggiuntive – aveva annunciato nei giorni scorsi l’assessore – si apriranno tutte le strutture di diagnostica, tutti i primi accessi e tutti gli ambulatori”.

Un modello che non nasce certo oggi in Piemonte. In Veneto già nel 2018, quindi ben prima dell’emergenza Covid che avrebbe accumulato milioni di prestazioni sospese per quasi un paio d’anni, 87.828 pazienti della regione del Nord Est avevano scelto di usufruire di una prestazione sanitaria negli orari serali e nei giorni prefestivi e festivi. Ma risale addirittura al 2013 quella che il governatore Luca Zaia battezzò “Ospedali aperti di notte” fu la prima esperienza di questo tipo nel Paese. In quell’epoca a dirigere la sanità veneta era Domenico Mantoan, il manager che poi sarebbe passato a dirigere l’Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali lasciata a fine anno per passare ai vertici di un gruppo della sanità privata della sua regione. Mantoan, da poco, è però il super consulente chiamato dal ministro della Salute Orazio Schillaci a occuparsi delle liste d’attesa. Proprio con l’avvio, a fine mese, degli orari allungati negli ospedali piemontesi dovrebbero giungere le prime rilevazioni sui tempi di attesa che Mantoan passerà al microscopio segnalando criticità e malfunzionamenti alla base del fenomeno, indicando correttivi e rimedi.

Tra questi ultimi, forse anche quello che il Piemonte intende anticipare con la road map indicata ieri da Riboldi la cui attuazione adesso sta in capo ai vertici delle Asl e delle aziende ospedaliere. Ma dipende pure dalla risposta che arriverà dai medici a fornire prestazioni volontarie proprioo mentre è in corso un durissimo scontro da parte dei sindacati dei camici bianchi con l’assessore sulla questione dell’intramoenia e la possibilità di sospenderla temporaneamente laddove e per quelle specialità che presentano tempi di attesa che superano, spesso di mesi, quelli previsti nelle prescrizioni.

Una tensione, quella tra il vertice regionale della sanità e i sindacati dei medici che sul fronte di questi ultimi non pare affievolirsi, neppure di fronte ai segnali lanciati dallo stesso Riboldi, pure tenendo il punto fermo sulla tutela dei pazienti e dei loro diritti. Un clima arroventato dal quale è impossibile non notare la distanza da cui si tiene il governatore Alberto Cirio. Distanza fisica, con le ripetute missioni da Berlino ad Ashdod in Israele al Principato di Monaco, che sembra segnalare una certa distanza politica, quasi a volersi tenere più lontano possibile dalle polemiche.