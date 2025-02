Cirio, da Francia impegno ufficiale a riapertura Tenda e Frejus

"Oggi dalla Francia abbiamo avuto un impegno ufficiale sulle riaperture della ferrovia del Frejus e del tunnel stradale di Tenda". Lo sottolinea il governatore del Piemonte Alberto Cirio, a Nizza, in Costa Azzurra, per la riunione del secondo comitato di cooperazione trasfrontraliera alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani e dei ministri francesi Jean Noel Barrot e Philippe Tabarot. Cirio era accompagnato dall'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, dal sindaco della Città metropolitana e di Torino Stefano Lo Russo, dal presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e dalla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero. "La riunione di oggi - ha detto Cirio - è particolarmente importante perché a questo tavolo ci sono tutti i soggetti coinvolti nei dossier transfrontalieri e questo permette di darci obiettivi e avere delle risposte. È stato quindi particolarmente importante avere conferma dal ministro Tabarot della data del primo aprile per la riapertura della ferrovia del Frejus, di quella di giugno per il secondo traforo autostradale e l'impegno, sempre per giugno, a riaprire il Tenda. Erano rassicurazioni che Tabarot aveva già dato al cantiere del Tenda a inizio gennaio, oggi c'è l'ufficialità e come Regione continuiamo a monitorare che questi impegni siano rispettati".