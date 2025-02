ALTA TENSIONE

Torino in balia dei "rivoluzionari da cortile", gli antagonisti devastano Regio Parco

Ennesimo corteo non autorizzato concluso con lanci di fumogeni e bombe carta. Vetrine imbrattate e locali danneggiati. Questa volta sono i militanti del centro sociale Gabrio. Il sindaco Lo Russo: "Inaccettabile". Chiorino, vicepresidente della Regione: "Nessuna giustificazione"

Torino resta in balia di antagonisti e “rivoluzionari da cortile” come li definisce il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri dopo l’ennesimo corteo non autorizzato di ieri sera, organizzato da anarchici e antagonisti del centro sociale Gabrio e concluso con scritte sui muri e sulle vetrine dei locali, ma anche lanci di fumogeni e bombe carta. In un centinaio si sono ritrovati nel quartiere Aurora, zona Regio Parco, per manifestare contro le politiche sull'immigrazione e contro l'ufficio stranieri della questura torinese. Durante il tragitto sono state fatte scritte contro la riapertura dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio a Torino, dove il Cpr di corso Brunelleschi è stato chiuso nel 2023 per le proteste degli stranieri al suo interno.

“Quanto accaduto a Regio Parco è inaccettabile. Imbrattamenti, danneggiamenti al patrimonio e minacce non sono mai giustificabili e vanno condannati con fermezza” afferma il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. “Manifestare pacificamente le proprie idee non ha nulla a che vedere con questi episodi e desidero esprimere la mia solidarietà ai commercianti colpiti, auspicando che i colpevoli vengano al più presto individuati e denunciati”.

“Condanno con la massima fermezza questo gesto vile e inaccettabile, che rappresenta un attacco non solo ad onesti commercianti e lavoratori che tutti i giorni alzano una saracinesca, ma è l’ennesimo gesto volto a minare principi di legalità e giustizia messo in atto da gruppi di anarchici e antagonisti” afferma la vicepresidente della Regione Elena Chiorino. “Nessuna giustificazione può attenuare la gravità di quanto accaduto, e chi si rende responsabile di simili atti deve sapere che non troverà alcuno spazio né tolleranza”.

Anche il presidente della Circoscrizione 7 Deri condanna l’episodio: “Un corteo dei soliti noti che puntualmente è finito nello stesso modo degli altri cortei. Ovvero danneggiando gli spazi comuni e le proprietà private”, dice, auspicando che le forze dell’ordine “abbiano i video degli autori per denunciarli e far pagare loro il ripristino delle aree danneggiate. È ora che chi è colpevole di questi atti ne subisca le conseguenze”, conclude, dicendo "basta con i rivoluzionari da cortile”.

Insomma, la politica tutta in modo trasversale si costerna, s'indigna e s'impegna come nel noto verso di De Andrè. Speriamo però che l'epilogo sia differente.