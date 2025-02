Zangrillo e Rosso (FI), "noi sempre più radicati sul territorio"

Dopo il risultato della campagna adesioni 2024 che ha registrato 150.000 iscritti, Forza Italia lancia ora i Congressi Comunali e Circoscrizionali avviando così "un processo di partecipazione attiva, attraverso una stagione di grandi eventi", come i legge in una nota del partito. "Forza Italia vuole aprirsi sempre più ai territori per rafforzare e radicare il processo di democratizzazione del partito, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e l'allargamento della base partecipativa". Questo il messaggio lanciato, nel corso del Direttivo regionale, dal ministro Paolo Zangrillo e dal senatore Roberto Rosso, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte. "Saranno eventi di respiro nazionale - ha sottolineato il ministro Zangrillo - che affronteranno tematiche di grande attualità, dall'automotive alla casa, e che abbracceranno tutte le province del Piemonte. Un motivo di orgoglio per la nostra regione che spicca per vivacità organizzativa e propositiva". "Aprirsi al territorio - ha rimarcato il senatore Rosso - si tradurrà anche nell'incontro con le associazioni di settore, attraverso momenti di confronto aperti a tutta la cittadinanza. Un modo concreto e pragmatico per ascoltare le istanze della società e arrivare a elaborare proposte politiche aderenti alle reali esigenze della nostra regione".